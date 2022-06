Presentan denuncia penal internacional contra Gustavo Petro por crímenes de lesa humanidad

Ante el magistrado Joaquín Elías Gadea Francés, juez de la Audiencia Nacional de Madrid (España) fue presentada una denuncia penal internacional contra el candidato presidencial Gustavo Petro, por presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.



De acuerdo con los denunciantes, el abogado Sergio Giovanny Alzate y la Comisión Civil de la Verdad Herbin Hoyos Medina (CCV), las víctimas del M-19, guerrilla de la que Petro fue uno de sus cabecillas, “no han gozado de una justicia efectiva, no conocen la verdad de lo ocurrido ni sus causas ni los responsables de dichos crímenes, y sus máximos determinadores hoy gozan de impunidad total sin brindar garantías de no repetición, sin expresar arrepentimiento sino, por el contrario, exaltando como honorables sus hechos de horror y dolor al que han sometido a sus víctimas”.



Explica la denuncia en sus 141 páginas que el hoy candidato presidencial Gustavo Petro, actuando bajo el alias de ‘Comandante Andrés’, “dirigió militarmente la compañía Jorge Eliécer Gaitán para cometer masivas violaciones a los derechos humanos”.



La denuncia fue apoyada por el 'Movimiento por Colombia Juntos', un grupo de colombianos residentes en el exterior y que realiza veeduría ciudadana a favor de la democracia.

“Fue determinador, ejecutor o cómplice de 126 tomas guerrilleras en atentados masivos contra la indefensa población civil, 557 graves privaciones de la libertad, más 5.000 crímenes de homicidio, desaparición y secuestro de colombianos y extranjeros... y el reclutamiento forzado y entrenamiento militar a miles de menores de edad para la comisión de graves crímenes contra la humanidad”.



Razón por la cual los solicitantes tienen una única pretensión: ‘Primero: Abrir investigación penal por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra Gustavo Petro Urrego, alias ‘Comandante Andrés’ de la compañía Jorge Eliécer Gaitán del M19, guerrilla colombiana’.



A finales del mes de mayo pasado la Audiencia Nacional de Madrid había admitido otra demanda internacional contra el candidato presidencial y el líder del Pacto Histórico por el secuestro en 1981 del fallecido periodista y presentador Fernando González Pacheco, ciudadano español, y que fue presentada por Francois Roger Cavard Martínez, quien también pidió que se investigue a Petro por delitos de lesa humanidad.

Lea además: Este es el rol que han jugado las familias de Hernández y Petro en la campaña presidencial

Entre los coautores de la investigación que sustenta la demanda penal internacional contra Gustavo Petro estuvo el fallecido periodista Herbin Hoyos.

Tribunal ad hoc

Argumentando que la Justicia Especial para la Paz lleva seis años de funcionamiento “y no ha abierto macrocasos de todos los tipos penales que deberán ser juzgados por ella, y a la fecha no existe una sola sentencia o fallo judicial contra los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”, los solicitantes han pedido, además, la conformación de un tribunal especial para el esclarecimiento de los hechos denunciados y el juzgamiento de los responsables.



En una carta dirigida al eurodiputado Dominick Tarczynski, el denunciante Sergio Alzate, le explica que en su calidad de víctima del conflicto armado colombiano y como abogado defensor de derechos humanos “me permito solicitar su apoyo para respaldar la creación de un tribunal ad hoc especializado en investigar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que han ocasionado dolor, barbarie y desolación durante muchos años en Colombia”.



Relata el documento, entre los hechos que constituyen la base de la demanda, acciones terroristas como la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de los magistrados; el secuestro y posterior asesinato del líder sindical José Raquel Mercado; el secuestro de seis periodistas de la cadena radial 5:00 am de Bogotá y el secuestro de un avión Boeing 727 de Avianca, entre muchos otros.



Un documento del colectivo ‘Por Colombia Juntos’, un grupo de ciudadanos colombianos residentes en el extranjero y que apoya la demanda interpuesta ayer en Madrid, explica que por las razones expuestas en la demanda “es fundamental buscar herramientas jurídicas que nos permita defendernos como es el caso de la petición de un tribunal ad hoc que garantice la recuperación de nuestros derechos humanos”.



Eso impediría que “nos sometan un día más a este atropello de nuestra libertad y de un tipo de política por imposición, lo que consideramos es la dictadura del terror. Los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad en Colombia no pueden ni deben ser nuestros dirigentes y muchos menos aquellos que nos imponen sus reglas y normas al antojo”, concluye el documento.

Lea también: ¿Cómo contribuyeron las redes sociales en la actual campaña política?

Acusado ante la Comisión Interamericana de DD.HH.

El abogado internacional Víctor Mosquera presentó también una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los presuntos delitos de corrupción electoral y por el escándalo de los ‘petrovideos’, según reveló ayer el portal web de la revista Semana.



La queja fue dirigida a Joel Hernández, relator para Colombia de la CIDH, denunciando los “gravísimos hechos de persecución política” en contra de los candidatos presidenciales, violencia y constreñimiento hacia los sufragantes, falta de transparencia de los organismos de control, compra de votos, fraude electoral, entre otros delitos.



El documento, en el que también se detallan los hechos conocidos en los llamados ‘Petrovideos’, denuncia la supuesta falta de transparencia por parte del registrador nacional del Estado Civil y apartes del informe de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA, del 15 de marzo de 2022, sobre las irregularidades ocurridas en el marco de las pasadas elecciones al Congreso.



“El 13 de marzo de 2022, durante el reconteo de votos realizado por la Registraduría Nacional para las elecciones legislativas, aparecieron más de un millón de votos a favor del partido político Pacto Histórico. Esto genera gran duda e incertidumbre, teniendo en cuenta que el software usado en las elecciones legislativas es nuevo, la relación que existe entre el Registrador con la empresa proveedora del software y su cercanía con el candidato presidencial Gustavo Petro del partido Pacto Histórico”, detalla el informe, que también se refiere al llamado pacto de La Picota.