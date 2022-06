Este es el rol que han jugado las familias de Hernández y Petro en la campaña presidencial

Las salidas y comentarios de parientes de los dos candidatos a la Presidencia de la República han generado toda clase de reacciones y opiniones por los seguidores u opositores de una u otra campaña.

No obstante, los analistas consideran que, aunque estos sí afectan, no son determinantes para que el votante cambie su sufragio.



Uno de los casos más sonados fue la visita del hermano de Gustavo Petro a la cárcel La Picota, donde se habría reunido con algunos presos por parapolítica y también con Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, involucrados ambos en el mayor escándalo de corrupción de Bogotá, conocido como el ‘Carrusel de contratos’. Para un gran sector de Colombia, la intención de estas reuniones habría sido la búsqueda de votos o financiación a cambio de negociar la no extradición y la reducción de penas de los condenados.



El candidato presidencial Gustavo Petro junto a su esposa y sus hijas. Especial para El País

Hace poco más de una semana, las declaraciones de Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, a un medio español, en las que decía que, en caso de que su padre no gane podría haber un nuevo estallido social, generaron una fuerte polémica en todo el país.



Para algunos analistas, la opinión de la joven fue una clara advertencia y, según la calificaron otros expertos, una amenaza, en caso de que el líder del Pacto Histórico no llegue a la Presidencia.



Otro duro golpe a pocos días de las elecciones fue la filtración de un video en el que se escuchaba a la esposa de Petro, Verónica Alcocer, hacer un comentario machista sobre las periodistas colombianas: “Todas comienzan de reporteras y todas terminan casándose con uno de los dueños. Para eso es que entran ahí”.



La reacción no se hizo esperar por parte de las comunicadoras que exigieron respeto a su trabajo, y aunque Alcocer se disculpó, el daño ya estaba hecho.



“Qué asco que la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, crea que una mujer periodista o de cualquier profesión tenga que prostituirse para salir adelante. ¡Respete! ¿No que son progresistas? ¡Mentira! Su tal ‘pacto’ es un #PactoMachista”, sostuvo María Andrea Nieto, columnista de la revista Semana.



Por el lado de Hernández…

Mucho más prudentes han sido los allegados al ingeniero Rodolfo Hernández. En este caso, las metidas de pata han corrido por cuenta del propio candidato. Por ejemplo, cuando dijo que recibiría en su campaña a “la Virgen María y todas las prostitutas”.



Aunque Hernández no se refiró en malos términos a la Virgen, el solo hecho de mencionarla al lado de “las prostitutas” fue considerado un comentario desafortunado.



Lo cierto es que Hernández salió a aclarar su pronunciamiento para no ofender a los católicos.



Su esposa, Socorro Oliveros, ha mantenido un bajo perfil y ha estado alejada de las primeras planas. Más bien, ha sido clave en el crecimiento de la candidatura presidencial de Hernández, en su calidad de gerente de la misma.



Además, la posible primera dama interpuso una demanda contra Petro y el senador Roy Barreras “por los delitos de violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral, así como fraude procesal”.

El secuestro y desaparición de su hija, Juliana, hace ya 17 años al parecer, en manos de un grupo armado, también ha sido tema de ataque contra esta campaña. Por esto, Hernández expidió un comunicado exigiendo respeto por el dolor de su familia y no ser revictimizados.



Qué dicen los analistas

Para Ancízar Marroquín, docente universitario, el comportamiento de los familiares de los candidatos ha sido “auténtico” y no responde a ninguna estrategia de campaña.



Respecto a la visita del hermano de Petro a La Picota indicó que “seguramente sí fue enviado por el Pacto o por el candidato a hacer esa tarea”, pero, reitera que no hace parte de la estructura de la campaña, porque todo fue filtrado.



En cuanto al tema de Luis Carlos Hernández, el hijo del exalcalde de Bucaramanga, recalca que al administrador se le endilga parte del nacimiento del proceso que involucra al candidato desde hace diez años con la famosa empresa Vitalogic.



“Se supone que hay un documento privado, un contrato de corretaje en el cual, él prestaba sus servicios de lobby y se le reconocía un dinero. Esto es lo que le ha pesado durante todo este tiempo al candidato. Si tuvo que ver o no, con pruebas o sin pruebas, el caso hoy no está cerrado”, precisó.



De otro lado, el analista Alejandro Echeverry sostuvo que en el caso de Hernández, el vínculo que tiene su hijo con la empresa Vitalogic ha sido muy contraproducente y, de alguna manera, ha marcado la tendencia de todos los ataques que el candidato ha recibido.



“Porque es una persona que dice que su bandera es luchar contra la corrupción, y está vinculado a un delito asociado a actos de corrupción, donde el personaje central es su hijo”, indicó.



Dijo también que el tema de su hija Juliana ha generado ataques, pero, de igual forma, solidaridad por parte de los sectores más afines al ingeniero.



En tanto, su esposa ha sido un apoyo valioso, pues al ser la gerente de su campaña ha aminorado la imagen machista que se había formado alrededor de Hernández.



Anotó que, en el caso de Petro, a excepción del último video en el que su esposa hizo unas declaraciones desafortunadas sobre las periodistas, está convencido de que es más lo que ella le ha aportado positivamente a la campaña.



Asimismo, señaló que las hijas del candidato de izquierda poco han influido, “aunque probablemente las declaraciones de Sofía respecto a si Petro no ganaba se malinterpretaron”, y se convirtieron en una excusa para que ciertos sectores dijeran que ella estaba promoviendo un nuevo paro nacional.



Finalmente, opinó que en ambos casos, las familias de los aspirantes a la Presidencia no son actores determinantes a la hora de cambiar el voto por uno u otro candidato.