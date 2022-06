Pedagogía electoral: 'ABC' para que vote con confianza este domingo

A tan solo dos días de saber quién será el próximo Jefe de Estado de los colombianos, la casa editorial El País responde, de la mano de expertos como la delegada departamental de la Registraduría Patricia Rico, la Misión de Observación Electoral, algunas de las inquietudes que nuestros seguidores expresaron en las redes sociales con respecto a la jornada electoral. Aquí sus respuestas:



@gomezcarraga: ¿gana el candidato que tenga más votos? No importa el margen, aunque sea de 10 votos de diferencia?



Sí, gana el aspirante que obtenga la mayoría de los sufragios. No obstante, se debe señalar que tras el preconteo continúa la etapa de escrutinio. En esta, se entraría a verificar detalladamente los formularios, en los cuales, los jurados de votación diligenciaron los votos durante la primera fase.



@clariesmith981: Si ganara el voto en blanco, ¿qué pasaría con los dos candidatos?



De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, si en unas elecciones el voto en blanco obtiene el 50 % más 1 de los votos, se tendrían que repetir los comicios con candidatos diferentes. Sin embargo, para la segunda y definitiva vuelta presidencial, el voto en blanco pierde su efecto jurídico y validez sobre la jornada electoral, es decir, que aún así esta casilla obtenga la mayoría, ganará el candidato con mayor número de sufragios por encima del otro.



@laurisa1323: ¿Dónde votan las personas que sacaron la cédula por primera vez y no alcanzaron a inscribirla?



Todo ciudadano, por el sólo hecho de obtener su cédula de ciudadanía al cumplir la mayoría de edad, ingresa automáticamente al censo electoral y queda habilitado para votar en un puesto de votación cercano a la dirección informada al momento de tramitar su cédula de ciudadanía. Debe inscribirse sólo si desea cambiar su actual puesto de votación. Así, debe buscar en la página web de la Registraduría o en Infovotantes, cuál es su puesto y mesa de votación.



@paosl1110: ¿Puedo votar con la contraseña digital?



No, únicamente puede votar con la cédula digital, siempre y cuando esté correctamente diligenciada. Para sufragar solo tiene vigencia la cédula ciudadana, sea física o digital. No son permitidos la contraseña, el pasaporte, ni el denuncio de pérdida de documento.



@yeralexin: ¿A qué hora aproximadamente se sabrá quién gana la Presidencia?



De acuerdo con la delegada departamental de la Registraduría Patricia Rico, será el registrador Nacional, Alexánder Vega, quien se pronuncie sobre una hora estimada para conocer los resultados. Se espera, dice Rico, que el proceso sea ágil al tratarse de un tarjetón con dos fórmulas presidenciales y vicepresidenciales.



@leonelac93: ¿Hay un plan de seguridad ante cualquier disturbio?



De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet: “La Fuerza Pública y los funcionarios de la Alcaldía estamos preparados para garantizarle a todos los ciudadanos unas elecciones tranquilas. Ya tenemos cubrimiento de todos los puestos de votación, de algunos puntos sensibles de la ciudad, de las entradas y salidas de Cali y del lugar de los escrutinios. Estamos articulados con la Fuerza Pública, la secretaría de Movilidad, la secretaría de Salud, de Gestión y Riesgo de Desastres. Tenemos todas las capacidades en el territorio para que los caleños puedan salir a votar”.



Edward Humberto Muriel: ¿Si soy testigo electoral puedo votar en la mesa donde estoy haciendo la veeduría?



No. Esto debido a que no se puede alterar el censo electoral de un puesto de votación por un poder particular que le otorgó una campaña política. Por el contrario, quienes sean jurados de votación durante la jornada sí pueden hacerlo, dado que fue una designación por parte de la misma Registraduría.



Si son las 4:00 de la tarde y aún se encuentra en la fila, ¿puede votar?



No. A las 4:00 de la tarde todas las mesas de votación deben cerrar y comenzar los preparativos para el preconteo. Por eso, la Registraduría invita al electorado a votar temprano.



¿Qué pasa si el ciudadano se equivoca al marcar la tarjeta electoral?

​

El ciudadano podrá solicitarle a los jurados de votación una nueva tarjeta de reemplazo. El sufragante deberá devolver la tarjeta electoral mal diligenciada y verificar que el jurado la anule.



¿Qué debe hacer cada votante para asegurar que su voto sea válido?



Lo primero que debe hacer el votante es verificar que en el momento de firmar la planilla que le entrega el jurado de votación, firme en su espacio correspondido, es decir, en la casilla siguiente a su nombre. Lo segundo, será recibir el tarjetón electoral que debe estar firmado, por lo menos, por dos jurados de votación presentes en la mesa. Una vez tenga el tarjetón, el ciudadano deberá marcar la casilla de su preferencia sin salirse de las márgenes de esta.



¿Puede llevar un lapicero o marcador propio al sitio de votación para marcar la casilla de su preferencia?



Sí puede hacerlo. Si usted no desea utilizar el lapicero que le ofrecen los jurados de votación, no hay inconveniente, en el cubículo de votación puede llevar su lapicero o marcador independientemente del color.



¿Puede el votante estar acompañado al momento de votar?



Únicamente podrá estar acompañado en el cubículo a la hora de votar, aquel sufragante que sea mayor a los 80 años de edad o que padezca limitaciones físicas.



¿Dónde denunciar si es testigo de un delito electoral?



En caso de presenciar un delito electoral puede denunciar en la herramienta del Ministerio del Interior ‘Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral’, Uriel o en el portal Pilasconelvoto.com de la Misión de Observación Electoral. En ambas herramientas deberá explicar qué tipo de delito presenció, dónde y cuándo y adjuntar fotografías o videos, en caso de tenerlos.



De la misma manera, puede elevar su denuncia ante el Consejo Nacional Electoral enviando un correo explicativo a atencionalciudadano@cne.gov.co. Para denunciar presencialmente, puede ir a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría o Contraloría.



¿Cuáles son los principales delitos electorales?



De acuerdo con la última publicación del portal Pilas con el voto de la Misión de Observación Electoral, el delito con el mayor número de reportes está relacionado con las irregularidades en el voto libre, seguido de las irregularidades por parte de las autoridades electorales y las cometidas en publicidad y medios de comunicación.



¿Cuál es la ciudad con mayor número de reportes por delitos electorales?



De acuerdo con Pilas con el voto, es Bogotá la ciudad colombiana con mayor número de reportes por delitos electorales. En segundo lugar se encuentra Medellín, le sigue Cartagena, Ibagué y Cali.