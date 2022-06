El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, expresó que, debido al vencimiento de tiempos establecidos por el Tribunal Superior de Bogotá, el debate no podrá llevarse a cabo, según Hernández, porque el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, no confirmó nada de lo que él propuso.



“Al vencerse el plazo judicial establecido me permito informar en acatamiento y respeto del fallo las acciones que cumplí con ese propósito. A las 18 horas de la notificación solicité al despacho la aclaración de la sentencia en tres puntos fundamentales, sin cuya claridad significa imposible cumplir a cabalidad el fallo”, expresó Hernández.



El candidato aseguró que, hasta el momento, aún no se le ha notificado la respuesta de la aclaración que solicitó, además afirmó que después de haberle enviado una comunicación al candidato Petro, no fue respondida de manera clara.

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, aseguró que el candidato Gustavo Petro no estaba dispuesto a acatar estrictamente la orden del fallo judicial.



“De la anterior respuesta suscrita por el candidato, deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo”, afirmó el exalcalde de Bucaramanga.



Hernández reiteró: “Al afirmar que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado que debería ser resuelto en estricto apego al fallo, demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma resulta por el despacho. Entendí la frase “nos vemos en Bucaramanga” como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir”.



Hernández reiteró que viendo que el tiempo del horario judicial establecido se venció a las 06:00 de la tarde, no habrá ningún debate.



“Esa afirmación de carácter indefinido sin precisar fecha, hora, lugar, ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate judicialmente”, explicó Hernández, quien reiteró que si cumplió con el fallo.



Por su parte, el candidato Petro respondió: "No puedo más que decir, que no se puede ser presidente y ponerles trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia".

El jefe de debate del Pacto, Alfonso Prada, expresó: "A esta hora me informan: ni en RTVC, ni en campaña de Gustavo Petro hemos recibido respuesta a la invitación a definir las reglas del debate. Les escribí a sus celulares y leyeron el mensaje la vice de Rodolfo H, Dra Marelen Castillo, y las demás personas delegadas. Y nada!".