Prada se posesionó como gobernador ad hoc de Antioquia ante impedimento de Aníbal Gaviria

Para intervenir en los proyectos de los puertos Pisisí, Darién y Antioquia, se posesionó este viernes ante la Asamblea de Antioquia como gobernador ad hoc el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil. Fue designado para estos proyectos debido a inhabilidades que tiene el actual mandatario, Aníbal Gaviria Correa.



Durante su posesión, Prada Gil manifestó que “realmente son obras de una magnitud de impacto nacional. De tal manera que, como lo dice el presidente de la Asamblea y como seguramente, ustedes le hacen seguimiento permanente, estos puertos y terminales que son multipropósito, van a generar un enorme progreso en el departamento, pero el impacto es naturalmente nacional. No es solamente para el departamento, comenzando por el área de influencia de los departamentos vecinos”.



La designación del ministro como gobernador ad hoc de Antioquia y como presidente de la junta directiva del Idea de los proyectos portuarios del Urabá fue hecha por la Dirección del Departamento de Función Pública en noviembre del año pasado.



Tendrá entre sus funciones adelantar las actuaciones, tramites, gestiones, intervenciones o participaciones en las iniciativas portuarias en el Urabá.



Este nombramiento se hizo porque Gaviria Correa manifestó su impedimento en enero de 2020 para ejercer determinadas funciones por tener inversiones personales en la comercializadora internacional Uniban S.A., la cual tiene un 15% de inversión en el proyecto de Puerto Antioquia, también conocido como Bahía Colombia.



El principal cometido del gobernador ad hoc es impulsar de manera óptima estos proyectos portuarios, que no solo benefician al Urabá antioqueño, sino también a los departamentos de Córdoba y Chocó y a la economía nacional en general.



“Son tres puertos que me tienen sorprendidos con la pujanza, pero sobretodo para lo que pueden representar para el movimiento agrícola, platanero, bananero, para los campesinos, para los empresarios, para la región y, obviamente, para Colombia”, concluyó Prada Gil.