¿Por qué ganaron? Así fue como Hernández y Petro lograron su paso a la segunda vuelta presidencial

Son varias las razones que tienen hoy a las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández celebrando el contundente triunfo obtenido este domingo en la primera vuelta presidencial.



Petro y Hernández recogieron, cada uno a su manera, el rechazo de la gente del común a la dirigencia política, comenta el politólgo Luis Eduardo Martínez, de la Universidad del Norte.



El primero lo hizo con un discurso de ideas programáticas que tiene ya su tiempo estar elaborado, y que es un cuestionamiento al statu quo nacional, con cifras y conceptos que desnudan la crítica situación del país y que han llegado a amplios sectores sociales. Recogió, además, el descontento del Paro de 2021. Y mantuvo el electorado, el que ha tenido un leve crecimiento.



Hernández lo hizo por la vía de frases efectistas, como la lucha contra la corrupción. El ingeniero santandereano logró atraer a esos electores que quieren el cambio, pero desconfían de Petro. Este segmento, entre Petro y Gutiérrez, optó por Hernández, q uien no está untado de la politiquería o no polariza.



El éxito de los dos ganadores de esta primera ronda, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, acota el politólogo Carlos Andrés Arias es haberse comunicado desde las emociones políticas asociadas al miedo y a la indignación.



En el caso de Rodolfo Hernández, agrega Arias, confirma que la coloquialidad, el lenguaje callejero, el lenguaje sin retórica, sin importar el conocimiento estadístico, financiero y de políticas públicas del país, conecta más que el mensaje del político tradicional.



De acuerdo con el analista político Ancízar Marroquín entre las claves de la votación de Petro está la constancia, lleva ocho años haciendo campaña, ha recorrido el país unas cuatro veces y ha sido coherente y constante en su crítica al Gobierno y al modelo de país.



Otra de las explicaciones, señala Marroquín, es que comprendió que no podía trabajar solo y convocó a otros partidos y aunque el Liberalismo oficialmente no se le unió, se quedó con una parte de esta colectividad que decidió no hacerle caso a César Gaviria e irse con él.



Convocó a líderes renegados de otros partidos como Armando Benedetti y Roy Barreras para que fueran las puntas de lanza para buscar los apoyos de otros movimientos, de otros partidos.



Además, continúa el politólogo Marroquín, vinculó a su campaña a Alfonso Prada, reconocido santista, y logró que Luis Ernesto Gómez, alfil de Claudia López fuera a apoyarlo. También consiguió que a buena parte de la estructura del Partido Verde debía seguir en primera vuelta a Sergio Fajardo, se fueran con él.



Para Marroquín, director académico del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública, otra importante razón del avance de la carta del Pacto Histórico fue su discurso de cambio, de rebeldía, que le llega tanto a los jóvenes críticos como a los que están fuera de todos los circuitos educativos, laborales, los llamados ‘nini’. Y ha logrado con su discurso también, llegarle a la gente pobre porque este se basa en erradicar la pobreza.



Entre tanto, Marroquín argumenta que las claves de éxito del ingeniero Rodolfo Hernández es que ha logrado mostrarse como independiente y que la gente le crea que no pertenece a nadie.



Además, que no empezó su campaña política combatiendo a Gustavo Petro, sino contra un flagelo estructural, la corrupción, que caló en la gente.



Otra clave fue la unión de Ingrid Betancour a su campaña, que no lo iba a beneficiar en votos, pero sí a nivel de opinión pública, pues a su tema de ser independiente unió el de la antimaquinaria de la excandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno.



Y una de sus mayores fortalezas, complementa el analista: “Su discurso sencillo, sus frases mordaces, pero claras, asertivas que logra recoger el lenguaje de la gente en la calle que así habla, así siente y así piensa y eso no es fácil”.



Según la politóloga Martha Useche, docente de Área Andina, el paso del ingeniero Rodolfo Hernández a segunda vuelta se debe a que mostró en redes una imagen sincera, hablando de manera clara, honesta y sin rodeos, como una figura paternalista, que sigue prevaleciendo en la cultura política colombiana.



“El ingeniero Rodolfo Hernández se encuentra en segunda vuelta gracias a que se mostró como un hombre líder, que conoce a los empresarios, de carácter fuerte, recalcando que está cansado del “roba roba” y especialmente por no formar parte de las maquinarias políticas tradicionales”.



No podemos olvidar, advierte Useche, que Colombia, sigue replicando tendencias de países como EE.UU., en los que la población eligió a una persona con relativamente poca trayectoria política como Donald Trump.



Sin lugar a dudas el gran ganador de la jornada electoral de ayer es Rodolfo Hernández, interviene el politólogo de la Universidad Javeriana Cali Álvaro Benedetti, “es decir, ¿hasta qué punto el país imaginaba que un ‘outsider’ de la política, una persona sin maquinaria, sin partido, con una trayectoria no muy amplia pudiese hoy ser el gran protagonista de la elección presidencial, incluso por encima de Petro? Hoy los reflectores están puestos sobre él, no solamente por parte de la opinión publica, sino por los candidatos que perdieron, especialmente por Federico Gutiérrez, todos los partidos y las maquinarias del Equipo por Colombia. “Es la gran sorpresa. Creo que, en ese sentido es el gran ganador”.



En el caso de Petro, agrega Benedetti, “creo que sus resultados tienen un sabor agridulce, a pesar de haber alcanzado la mayor votación. Aunque tiene una base electoral firme, fuerte, es básicamente la misma que lo acompañó en la segunda vuelta presidencial de hace cuatro años”.



Para Rodolfo, continúa el docente, es un gran logro haber conseguido, sin maquinarias y sin ningún tipo de estructura política, una votación tan importante, con un mensaje sencillo, que no generó mayor entusiasmo en la opinión ilustrada, pero sí en el votante promedio, que entiende que el mayor problema del país es la corrupción y que no encontraba en ninguno de los candidatos quien lograse abanderar esa causa.



Queda por ver, dice el analista, si las dos campañas en la segunda vuelta van a seguir en la misma línea discursiva, argumentativa, o si ya tienen que pensar en construir otra narrativa, porque su discurso ya está desgastado. “En el caso de Petro, ese mensaje en contra de las élites, en contra de los ricos y a favor del giro social, y en el caso de Rodolfo, lo que tiene que ver con su tema anticorrupción”, concluye Benedetti.