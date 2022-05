Tras confirmarse que los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández estarán en segunda vuelta y definirán la presidencia de Colombia, el aspirante por el partido Liga Anticorrupción se pronunció respecto al resultado que tuvo en la urnas.



Primeramente, Hernández agradeció a los colombianos que salieron a votar y manifestó que "con la votación que obtuvo, hoy ganó una nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad, hoy ganó un país que no quiere seguir en las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en la que estamos".



Asimismo, el aspirante a la Casa de Nariño indicó que "hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno". Además, agregó que "hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción, hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia".



Posteriormente, Rodolfo Hernández indicó que ahora que entran al segundo tiempo, es "consiente de que será el pueblo colombiano con quienes conseguiré la segunda vuelta" y que, "esos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país".



A su vez, el candidato presidencial indicó que era consiente de la necesidad de unir al país, al igual que, de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de Colombia.



Rodolfo también dijo que no era "ingenuo frente a las resistencias que habrá contra el gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial mente por parte los que sean sentido dueños del país".



Agradeció a sus votantes, reiterando que no les fallará. “Mi compromiso será luchar por una Colombia con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día por el bienestar de los colombianos, en especial, por los más necesitados”, dijo.



Cerró su intervención con un agradecimiento por la labor realizada por la Registraduría en esta segunda vuelta.