Más 700 personas en Buenaventura no votaron por su condición de desplazamiento

Unas 741 personas en Buenaventura no pudieron ejercer su derecho al voto por su condición de desplazamiento a causa de la violencia, según infirmó el Coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Valle, Alejandro Sánchez.



"La situación más delicada que hemos presenciado es la de 741 personas que no pueden ejercer su derecho al voto, es decir, ciudadanos que tiene plenos derechos en esta elección, pero que están en una condición de desplazamiento", dijo Sánchez.



"No hubo forma que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral garantizaran que ejercieran su derecho ciudadano", concluyó el Coordinador de la MOE.



Por otro lado, informó que se reportaron algunos puntos de compra de votos que se reportaron a la Policía. Estos reportes fueron en municipios de Palmira y Cartago, y en la ciudad de Cali.