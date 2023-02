¿Por qué aspiran a gobernar el Valle? Estas son las propuestas de quienes 'suenan' para el cargo

Entre las diez personas que ‘suenan’ para suceder en el cargo a la actual gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se cuentan exmandatarios seccionales y municipales, actuales funcionarios del Gobierno en Colombia y el exterior, y otros que apenas hacen su debut en la política.



Son ellos la exgobernadora Dilian Francisca Toro, el actual consejero para las Regionales Luis Fernando Velasco, el comentarista deportivo Javier Fernández, el ex alcalde de Yumbo Ferney Lozano, el exsenador José Ritter López, el hoy vicepresidente jurídico de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Sebastián Caballero, el ministro consejero de la Embajada de Colombia en Estados Unidos Óscar Gamboa Zúñiga, el excandidato a la Cámara de Representantes Luis Fernando Velásquez, el promotor de uno de las fallidas revocatorias del mandato del Alcalde de Cali Harold Viáfara González y el administrador de empresas William Andrés Cruz.



Le puede interesar: Hernando Morales y Wilson Ruiz hablan cara a cara sobre sus planes para ganar la Alcaldía de Cali



El País habló con algunos de ellos sobre qué los motiva a querer ocupar el primer cargo del Departamento y sobre sus principales propuestas para los vallecaucanos y esto fue lo que dijeron.



Javier Fernández: “He aprendido a conocer mi departamento, desde hace muchos años, que lo he recorrido; conozco muchas de sus necesidades, de sus virtudes, de la idiosincrasia de la gente vallecaucana, que es lo más importante. Creo que de las grandes ventajas y de las cosas buenas que tenemos en el departamento es la calidad de la gente. Eso no nos lo puede negar absolutamente nadie. La preparación política es muy importante, pero es importante conocer qué quiere la gente del Valle del Cauca y cuáles son sus principales necesidades y enfocarnos en ellas”.



Ferney Lozano: “De llegar a ser gobernadores nos enfocaremos principalmente en adaptar el Plan Nacional de Desarrollo a la región, ya que este tiene puntos esenciales que mejorarían la calidad de vida de los vallecaucanos y fortalecería la competitividad de la región”.



Le puede interesar: Delegación del ELN ya está en México para el segundo ciclo de diálogos con el Gobierno



José Ritter López: “Lo primero que yo haría, si llego a ser Gobernador del Valle, sería reunirme con todos los funcionarios de la Administración Departamental. Considero que allí hay un potencial maravilloso que muchas veces es subutilizado, para que comencemos a optimizar los procesos. Hoy el Valle del Cauca tiene mucho qué mejorar en ese aspecto y comenzaría con el capital humano. Para mí el equipo es fundamental y tendría mucha cercanía con los funcionarios de mi Administración, para que entre todos podamos trazar metas medibles a corto y mediano”.



Harold Viáfara González: “Las principales cinco propuestas en mi aspiración a la Gobernación son la lucha frontal contra la corrupción, la eliminación total de la ‘coima’ en los contratos estatales, designar a los afro auto reconocidos en el 50 % de las secretarías departamentales, establecer a Buenaventura como el centro de desarrollo industrial y económico del Valle del Cauca e impulsar el proyecto del tren que permita conectar la región Pacífica con la zona Atlántica y el centro del país”.



Le puede interesar: Recursos perdidos afectarían el proceso de paz: Directora de la Agencia para la Reincorporación



William Andrés Cruz: “Mi principal propuesta es acabar las maquinarias políticas, que son las que no permiten invertir en los sectores sociales más vulnerables; dentro de nuestra propuesta está derrotar el hambre, generando oportunidades de trabajo, deporte, cultura e inversión social. Combatiremos el maltrato intrafamiliar y el incremento del hurto que tanto nos está afectando en la región”.



Luis Fernando Velásquez: “'Quiero ser gobernador para traer principios y valores a la Gobernación del Valle del Cauca y acabar con la esclavitud. Entre mis propuestas se encuentran la pensión campesina, los negocios agroforestales y el fortalecimiento de la cadena productiva del campesino”.