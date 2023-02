Delegación del ELN ya está en México para el segundo ciclo de diálogos con el Gobierno

La delegación de negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderada por el segundo comandante de ese grupo, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, llegó a México para comenzar el segundo ciclo de conversaciones con el Gobierno de Colombia este lunes 13 de febrero.



La delegación conformada por diez personas llegó en las últimas horas a México para encontrarse con la delegación del Gobierno colombiano, liderada por Otty Patiño.



“Delegación de diálogo del ELN ya se encuentra en México. Lista para iniciar el 2° ciclo. Participación de la sociedad y posible cese, los temas fundamentales”, informó el ELN.



Frente al segundo ciclo, ‘Beltrán’ aseguró: “Esperamos que los trabajos en este segundo ciclo sean un efectivo avance y apoyo para el proceso de paz en Colombia. Las grandes transformaciones que necesita nuestro país solo se ganan con lucha, esa lucha sin la apariencia de la juventud no avanza”.



En las próximas horas arribará a México la delegación completa de negociadores del Gobierno colombiano.



“En el segundo ciclo de negociación está el tema del cese al fuego, en la conversación con el presidente salen unas tribulaciones que son las nominaciones que son arcaicas sobre algo que, desde luego, no es exactamente cese al fuego. El otro tema es participación, es un tema un poco difuso que toca acortarlo, concretarlo, materializarlo en los territorios y sobre todo en cuestiones temáticas”, explicó Patiño esta semana.