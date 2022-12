Políticos colombianos reaccionan a intento de golpe de estado de Pedro Castillo en Perú

Poco respaldo ha tenido entre los políticos colombianos el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien después de clausurar el Congreso fue destituido y detenido por la Fiscalía de ese país.



Tanto los miembros de la oposición como los de la bancada de Gobierno criticaron la decisión de Castillo y la calificaron como un golpe de Estado, postura que finalmente terminó llevando a su destitución en el vecino país.



Por los lados de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó: “El Gobierno del Perú ratifica que para el socialismo lo que importa es la dictadura socialista, no la democracia. que la utilizan para llegar y la destruyen para quedarse”.



En ese sector político, varios dirigentes recordaron la cercanía ideológica de Castillo con Petro y pidieron al presidente colombiano que se pronuncie sobre el tema. Hasta ahora, el mandatario no lo ha hecho.



El excandidato presidencial Enrique Gómez afirmó: “No se puede olvidar que Pedro Castillo, el dictador, el que acaba de dar un Golpe de Estado en Perú, es aliado y cercano de Petro. Son de la misma cuerda de autócratas violentos junto a Maduro y Chávez, educados por los Castro”.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, manifestó: “Pedro Castillo se va a escapar para no ser procesado por ladrón. Va hacia la embajada de México -país donde también hospedaron a Evo-. Seguramente se va a victimizar con algún relato "progre". Bendito el Ejército anticomunista de Perú. Salvó la democracia”.



El senador de Cambio Radical, David Luna, explicó: “Vergonzoso lo que está pasando en Perú, Pedro Castillo acaba de dar un golpe de Estado. En Colombia, más allá de las diferencias, siempre se deben respetar las instituciones y la democracia. Presidente Gustavo Petro, este abuso debe ser rechazado directa y públicamente por usted”.



De parte del Gobierno, el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, expresó su rechazo a la decisión de Castillo: “Cerrar el congreso es dar un golpe de Estado, solidaridad con el pueblo peruano y rechazo al totalitarismo”.



Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, expresó: “Golpe de estado. Cerrando el Congreso, como lo hizo Fujimori, Pedro Castillo sella su suerte. Se ha deslegitimado y ya no tiene futuro. El pueblo saldrá a las calles a hacérselo saber a pesar del toque de queda y el estado de excepción”.