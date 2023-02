Polémica por nombramiento de embajador en México sin carrera universitaria ni experiencia

El nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México ha causado polémica por su falta de experiencia. Diplomáticos de carrera denuncian que el funcionario no tiene la experiencia necesaria para ocupar el cargo.



“El manual de funciones de la Cancillería establece como requisitos para ocupar el cargo de embajador tener título profesional, título de posgrado y experiencia profesional relacionada. Ninguno de estos requisitos se cumple en este caso”, señaló la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo).



Según la hoja de vida con la que se postuló para el cargo, Ninco solo tiene título de bachiller académico y, aunque cursó nueve semestres de Política y Relaciones Internacionales, no terminó el pregrado.



Por esa razón, Unidiplo manifiesta que el ahora embajador no podría ni siquiera postularse al concurso de ingreso a la carrera diplomática, pues, según este sindicato, no tiene los méritos que se exigen.



“Su experiencia profesional apenas sería suficiente para suplir su falta de título de posgrado. A modo de ilustración, el señor Ninco no podría ni siquiera postular al concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular", expone la denuncia.



Solo para participar en el concurso de méritos y acceder eventualmente al rango más bajo de la carrera diplomática, el postulante tendría que acreditar un título profesional y un manejo avanzado del inglés.



A pesar de la demanda del nombramiento por parte del sindicato, el pasado 10 de febrero, Ninco se posesionó como embajador. De acuerdo con el decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, en "casos excepcionales" el Presidente puede compensar estos requisitos "para proveer empleos de libre nombramiento a personas con experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina".



En ese sentido, la Comisión Evaluadora de los Méritos avaló la participación del embajador en el “tercer simposio de estudiantes de Política y Relaciones Internacionales: novedad y cambio en los sistemas políticos”, evento que duró dos días en 2014 en la Universidad Sergio Arboleda. Igualmente, el decreto argumenta que "participó en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de la Sabana, el 3 de mayo de 2015".