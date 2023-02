Listo, proyecto de ley de sometimiento: Petro revisará el borrador antes de su radicación

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que este martes se entregará al Presidente el borrador del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales.



Según expresó el jefe de la cartera de justicia, el proyecto tendrá tres puntos esenciales para lograr unos acuerdos con bandas criminales, a cambio de beneficios como menos cárcel o reparación a las víctimas.



“Los puntos esenciales del proyecto son desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto, las bandas; cárcel efectiva para estas personas con un tratamiento con menos tiempo de privación efectiva de libertad en la cárcel; justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas, entregar sus bienes y sobre todo, desmantelar las organizaciones delictivas”, aseguró Osuna.



El Ministro aclaró que este proyecto de sometimiento de bandas criminales sí tiene penas de cárcel, pero son menores a las que se tienen ordinariamente en la justicia para “lograr los fines que queremos de resocialización y reparación de las víctimas”.



Igualmente, explicó que el proyecto, junto al de humanización en el sistema carcelario, tienen el mismo resocializador, el cual tiene aquellos beneficios de aprender un oficio, terminar el bachillerato o reparar a la víctima, para así obtener beneficios y ser mejor persona cuando salga a la sociedad, “que la cárcel no sea simplemente lo que es hoy, un sitio de sufrimiento y de una escuela del delito, sino, por el contrario, siendo un castigo le sirva a las personas para reinsertarse a la sociedad como personas de bien”.



A diferencia del marco jurídico de la paz total, este proyecto de sometimiento va dirigido específicamente para grupos criminales que no tienen ninguna connotación política, como lo explicó el Ministro.



“Entiéndase grupos como Clan del Golfo, Sierra Nevada, Oficinas, ese tipo de estructuras criminales que se han nutrido de negocios ilícitos y que lamentablemente han afectado la convivencia en muchos lugares del país, y eso nos lleva a hacerles esta oferta, o la toman o la fuerza pública actuara con todo su rigor”, expresó.



Otro de los enfoques que presenta la ley de sometimiento de bandas criminales es sobre la forma como serán reparadas las víctimas individualmente o en su defecto la sociedad mediante obras.



“Estos negocios ilegales producen para estas personas muchísimo dinero, entonces tienen como reparar adecuadamente a las víctimas, pero no solo reparación económica. También reparación a la sociedad mediante reparación de obras públicas o reparación simbólica pidiendo perdón para que la sociedad pueda cerrar ese capítulo y seguir adelante”, aseguró.



No obstante, el Ministro de Justicia también explicó que habría otra forma de reparación a las víctimas que sería mediante la entrega de bienes, que pasarían directamente mediante extinción de dominio. Ya en poder del Estado, se podrá dar la destinación de reparar a las víctimas o hacer proyectos para la comunidad como crear escuelas y colonias agrícolas.