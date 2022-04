Plenaria del Senado manifestó su inconformismo con el registrador nacional

Un total rechazo se evidenció por parte de los partidos de oposición como de los partidos de Gobierno frente a la labor del registrador nacional, Alexander Vega Rocha, en las elecciones del Congreso de la República del pasado 13 de marzo.



Las quejas se presentaron en medio del debate de control político al que fue citado Vega, ante el Senado, pero al que no asistió y por lo que fue duramente criticado por los diversos partidos.



En reemplazo de Vega, a la plenaria del Senado asistió el registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namén. El funcionario electoral aseguró que la Registraduría ha cumplido legalmente con todo los procesos y escrutinios electorales, reiteró que el proceso electoral que se desarrolla en Colombia es de forma manual, tanto a la hora de votar, en el reconteo de los votos y en el proceso de escrutinio.



Según la entidad electoral, fueron designados para esas elecciones 727.823 jurados de votación, de ese total, 578.615 fueron capacitados presencialmente, personal que corresponde al 80,54%.



El registrador Farfán hizo un llamado de atención a la ley que no sanciona a los jurados de votación que no asisten a la capacitación sobre las elecciones, de igual forma reiteró que la Registraduría dispuso pedagogía electoral virtual para los jurados que no asistieron a la capacitación.



La Registraduría también rechazó los discursos que incitaron a que los jurados diligenciaran en todas las casillas del formulario E-14 asteriscos, rayas, equis y tachones que, según la entidad electoral, ocasionó la pérdida de visibilidad de los resultados y las fallas en las transmisión de resultados.



A pesar de las explicaciones de Farfán, los diferentes senadores manifestaron su rechazo y preocupación por la transparencia de las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo.



Uno de los principales críticos fue el presidente del Senado y miembro del partido Conservador, Juan Diego Gómez, quien le solicitó al Gobierno nombrar un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales.



“El registrador pretende no presentarse al Congreso a no poner la cara, es una vergüenza enorme para la democracia y para la institucionalidad de este país. Le pido a las autoridades de Colombia y al Gobierno Nacional que tomen las medidas necesarias para separar a Alexander Vega Rocha del cargo de registrador nacional y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la Presidencia”, expresó Gómez en el debate.



El senador conservador le solicitó a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado que evalúen su petición, debido a que las elecciones presidenciales podrían ponerse en riesgo por la falta de credibilidad y transparencia que se ha venido presentando en los comicios del Congreso.



“El camino es garantizar que quien empiece a gobernar el próximo 7 de agosto sea el legítimo presidente y vicepresidente de la República. Hemos señalado algunas irregularidades desde nuestro informe, con la presencia de la Procuraduría y la Fiscalía aspiramos a entregar el informe final de este debate. Hay un posible conflicto de intereses”, expresó Gómez a los medios de comunicación.



