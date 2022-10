"Pienso cumplirle a todos": Francia Márquez desmintió los rumores sobre su renuncia

Mediante un comunicado de prensa, publicado en la mañana de este miércoles, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, desmintió los rumores de una posible renuncia a su cargo por otras aspiraciones políticas.



"La mandataria colombiana ratifica su compromiso con el país y su responsabilidad como co-equipera del presidente Gustavo Petro. No es cierto que la vicepresidenta vaya a renunciar a su mandato"



La vicepresidenta aseguró que para llegar al cargo que tiene actualmente hizo un gran esfuerzo y sufrió muchas agresiones que aún continúan sucediendo en medio de la opinión pública, esto como el caso particular de la señora Luz Fabiola Rubiano de Fonseca.



"Después del gran esfuerzo que hicimos para llegar hasta aquí, el objetivo es cumplirle a las y los colombianos que necesitan y sueñan con un cambio. Mi propósito es desempeñar un rol fundamental en este gobierno, honrar mi palabra y ocupar el cargo de Vicepresidenta de la República durante estos cuatro años, tal cual cómo está estipulado", asegura la vicepresidenta.



Y concluyó que: "Mi tarea es trabajar para garantizar derechos, justicia, paz e igualdad para las comunidades que han sido históricamente excluidas. Y yo pienso cumplirle a todas las personas que democráticamente eligieron el cambio, así como a las personas que no votaron por nosotros, porque como ciudadanas y ciudadanos tenemos los mismos derechos".