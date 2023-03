Petro sobre reforma laboral: "la productividad no depende de la duración de la jornada"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la reforma laboral que presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República durante la presente semana con la cual buscan dignificar a los trabajadores y empleados del país.

El mandatario cuestionó lo que anteriores Gobiernos han modificado frente a la duración de las jornadas laborales.



“Lo que hicieron fue decir que las extras, que antes si se trabaja sábado y domingo había como un sobresueldo, se quitaba. La reforma hizo expandir el día hasta las 10:00 p.m., eso en favor de los grandes comerciantes de Fenalco, porque antes de acababa a las 06:00 p.m.”, explicó Petro en Colombia Hoy Radio.



El presidente además aseguró que uno de los principales motivos por los que la jornada laboral se alargaba era por el transporte de algunas ciudades del país.



“Somos madrugadores, primero por problemas de transporte en las ciudades, pero segundo porque la jornada es larguísima, en la Ocde, todos esos países tienen jornadas menores y son mucho más productivos que Colombia, tiene las jornadas más largas, y al mismo tiempo en la Ocde, Colombia es el país más improductivo”, explicó el mandatario.



Y reiteró el presidente: “La productividad no depende de la duración de la jornada, incluso es al revés, si la jornada se acorta el empresario busca a la maquina, entonces la productividad aumenta, y si la productividad aumenta, aumenta la riqueza”.



Finalmente, el presidente aseguró que la reforma del Gobierno busca prestarles mayores garantías a los colombianos en el área laboral.



“Lo que hemos presentado es que el día se acaba a las 06:00 p.m., que vuelve a haber contratación indefinida, que no te pueden sacar sino por circunstancias reales, justificadas, que las horas extras se pagan (…) el mundo es altamente productivo con jornadas menores, la ganancia depende de la productividad, no de la jornada de trabajo”, concluyó Petro.