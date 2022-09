Petro se refirió a los rumores sobre su estado de salud y explicó el padecimiento que tiene

Desde hace varias semanas han sido múltiples los rumores que aseguran que la salud del presidente Gustavo Petro no se encuentra bien, por lo cual, el mandatario decidió referirse al tema y aclarar la información que aseguraba que padece una enfermedad delicada.



Luego de hacerse virales los rumores que aseguraban que él estaba afrontando algunos problemas de salud y de tener que cancelar su agenda pública dos días seguidos porque tenía malestar en la garganta, Petro admitió que ha estado enfermo, pero dejó claro que no es nada grave como se ha asegurado.



Por eso, el Mandatario explicó que sí padeció una "bronquitis aguda no obstructiva", tal y como lo comunicó la Presidencia y que, además, sí estuvo disfónico y recibió un tratamiento ambulatorio antes de su viaje a Nueva York a la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.



Sin embargo, los rumores sobre su supuesto delicado estado de salud volvieron a ser virales porque en su intervención en la asamblea de la ONU su voz se vio afectada . Por lo cual, Petro decidió explicar en detalle qué es lo que verdaderamente le estaba sucediendo.



Así entonces, el Mandatario colombiano detalló que lo que tiene son "toses alérgicas" y que no es la primera vez que estas lo aquejan puesto que, según dijo, lo han "acompañado durante décadas". Incluso, Petro comentó que es una situación que le ocurre cada que se contagia de gripa.



"Cada vez que cojo una gripa queda la tos, como ahora. Entonces, como yo vivo de hablar, afecta. Afecta por en las reuniones, en las conferencias, en los discursos, a veces paso momentos difíciles", mencionó el Presidente en diálogo con Noticias Caracol.



Además, el Mandatario se refirió a su intervención en la asamblea de la ONU y admitió que sí le costó un poco hablar porque aún le estaba molestando su garganta. Sin embargo, fue enfático en que es una situación que ya está superando.



"Para hablar en Naciones Unidas me costó trabajo, me costó frenar porque además venía con una tos compulsiva que no me hubiera permitido hablar en Naciones Unidas. Es un tema alérgico y pasa, estamos superándolo", precisó el Presidente.