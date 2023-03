¿Petro se está 'lavando las manos' en el tema de la crianza de su hijo Nicolás? Debate sigue abierto

“Sin duda, el escándalo generado por las denuncias realizadas contra su hijo Nicolás afecta la gobernabilidad de Gustavo Petro en tanto despoja al Gobierno y a la familia presidencial de la aureola de pureza que se han querido autoconceder e incluso genera desconcierto entre sus propios aliados”.



Así considera el analista político John Mario González el pronunciamiento del Mandatario en el que aseguró que su militancia en la guerrilla del M19 le impidió estar cerca de Nicolás cuando era niño y, por lo tanto, participar en su crianza.



“Lo que pretende el Presidente con sus declaraciones es realizar un control de daños a su imagen y a la gobernabilidad, además de darle ‘una manito’ a su hijo al crear la duda de si las escandalosas conductas efectivamente sucedieron”, añade González.



Además, señala que Gustavo Petro “pretende erigir un muro de contención por los daños causados por los actos de Nicolás, pero puede ocurrir que termine agravando el desconcierto por sus inconsistencias”.



De acuerdo con él, el analista político Jorge Luis Yarce observa que “ese ejercicio de la ilegalidad en el cual se está viendo inmerso el hijo del Presidente por las investigaciones va a ser un golpe muy fuerte a la imagen de Gustavo Petro, una imagen que se proyectó como el cambio, la transformación, la pulcritud administrativa”.



Agrega que “un grupo muy consolidado de copartidarios empiezan a desatar comentarios respecto de lo que es Petro, su gobierno y quienes lo rodean, y empieza a surgir una duda fundamental sobre si los vínculos de su hijo afectaron o no la campaña presidencial y la elección”.



Según el Presidente, la madre de Nicolás, Katia Burgos, siempre le expresó algunas preocupaciones respecto a su hijo, pero nunca hizo énfasis en algún comportamiento específico.



En ese sentido, González menciona que “Petro no solo se intenta deslindar de la crianza y las calidades morales de su hijo, sino que no explica por qué, conociendo sus andanzas desde noviembre de 2022 solo reaccionó ahora, cuando su exnuera denunció los delitos en que habría incurrido Nicolás”.

Qué dijo Petro

“Como Presidente, pido que se investigue y determinen sus responsabilidades, respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confió en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación, como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto”.



De esa forma reaccionó Petro al comentario de un usuario que lo responsabilizaba por su participación en la formación de la carrera política de su hijo mayor y por la incidencia de este en la campaña electoral que llevó a su padre a la Casa de Nariño.



El que muchos señalaron como un intento del Presidente para ‘lavarse las manos’, se dio por la polémica iniciada hace poco más de una semana a raíz del material entregado por la exesposa de Nicolás a la revista Semana, en el que supuestamente se comprueba que él negociaba con narcotraficantes y les recibía dinero que sería usado para la campaña presidencial de su padre.



Ante los cuestionamientos, Petro reiteró en el mismo hilo de Twitter que “se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo de cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aún amando, no podía conformar pareja, no podía criar, a menos de exponer su vida”.



Esos comentarios se dieron luego de que el Presidente hiciera unas criticadas declaraciones durante el fin de semana en las que se desligaba de la formación de Nicolás.



“Él se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”, dijo Petro en declaraciones a la revista Cambio.



Asimismo, mencionó en ese diálogo que: “A veces, el ambiente del Caribe, en relación a la política, no es bueno, porque allí no se pudo impulsar una corriente realmente alternativa”, y que “no solo por ser político, sino por principio. Todos, desde pequeños, los hijos que yo crié, han tenido la certeza de la rectitud en relación a lo público”.

“Nicolás fue bien criado”

Las aseveraciones del Mandatario fueron respondidas por Adriana Burgos, prima de Nicolás y con quien habría convivido durante su niñez.

“Nicolás fue muy bien criado por personas intachables: su mamá y sus abuelos maternos. Al unirse a su padre para hacer política, le correspondía a Gustavo Petro enseñarle buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia. Qué forma tan olímpica de lavarse las manos”, dijo Burgos también en esa red social.



Además, explicó, en diálogo con la revista Semana, que “generacionalmente, no somos tan cercanos. Nicolás es mucho menor que yo. Pero viví su crianza de cerca, viví al lado de su casa toda mi vida, y lo que yo pueda decir te lo diría cualquiera de la familia. Es cierto, Petro no lo crió. Lo criaron personas maravillosas y correctas”.



Tras las declaraciones de la familia de Nicolás, fueron revividas varias declaraciones que hizo el hoy diputado del Atlántico hace tres años cuando habló de la relación con su padre, palabras que también resultan contrarias a lo dicho por el Mandatario.



“La primera imagen que tengo de mi infancia es al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener cuatro, cinco o seis, pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro. Él me tenía agarrado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena”, dijo en su momento Nicolás.



“He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas, organizando. Por ejemplo, hace más de un año yo fui el responsable de la campaña Petro Presidente en el Caribe”, agregó.



¿Sus hermanos se distancian?

Nicolás Alcocer Petro y Andrea Petro, hijos del Presidente, han rechazado lo sucedido con su hermano, dado que el escándalo también se ha direccionado en su contra y el de su familia, al punto de recibir amenazas.



En ese sentido, Alcocer explicó que las acusaciones estaban dirigidas a su hermano, llamado con él mismo nombre, y no a él, quien desde hace varios años ha vivido fuera del país.



Por ello, dijo que “me gano la vida en Europa, como cualquier otro colombiano”.



“Hago público mi certificado de trabajo en McDonald’s desde 2019 hasta 2021, año en el cual inicié mi segundo trabajo en Alternance, con mi último año de estudios en la TBS, el cual fue financiado por esa misma empresa. Trabajo y responsabilidad. Respeten”, dijo a través de su cuenta de Twitter.



Asimismo, Andrea, quien ha defendido la transparencia de su padre en toda esta polémica, también se ha pronunciado ante quienes se han referido a su familia: “El simple hecho de que se metan con mis hijas de 5 y 3 años es pasar cualquier límite de lo aceptable. Respeten!”.