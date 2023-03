¿Adiós a los partidos políticos? Polémica por precandidatos del Valle que prefieren recolectar firmas

Inscribir una candidatura política por firmas parece estar de moda en el Valle del Cauca. Según Alejando Sánchez, coordinador de la Misión de Observación Electoral, MOE, en el departamento, a comienzos de año ya era la región del país que, en términos proporcionales, tenía más grupos inscritos bajo esa modalidad ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país.



Y los reportes de esta última entidad en el Valle indican que para el pasado 8 de febrero había 34 grupos que aspiraban a conseguir apoyos para aspirantes a alcaldías en toda la comarca y 3 para la Gobernación. Dos semanas después, el 23 de febrero, los movimientos que oficialmente recogerán firmas para alcaldías en esa jurisdicción ya sumaban 61 y los que quieren acceder a la Administración seccional, 6.



Siguiendo con las cifras, de cerca de 25 precandidaturas a la Alcaldía de Cali que se conocen hasta el momento, de acuerdo con la Delegación local de la Registraduría, 15 están recurriendo oficialmente al mecanismo de buscar apoyos a través de los grupos significativos de ciudadanos, el cual está consagrado en las leyes electorales.



Ellos son Wilson Ruiz, Wilfredo Pardo, Luis Alfredo Martínez, Deninson Mendoza, Roberto Ortiz, Hernando Morales, Luis Arbey Ramos, Givier Urbano, Miyerlandi Torres, David Millán, Danis Rentería, Diana Rojas, Heriberto Escobar, Yilber Leandro Benitez y Alejandro Eder. Y aunque hasta la semana pasada aún no habían inscrito sus movimientos, Darschan Ocampo y Juanita Cataño también han anunciado que se postularán por firmas.

A favor y en contra

¿Por qué los aspirantes a cargos de elección popular están recurriendo a esta forma de avalar sus candidaturas?



“Primero, trato de presentarme como independiente, aunque no lo sea. Segundo, empiezo a gastar plata sin que nadie me vigile, y antes que los demás. Y, tercero, puedo empezar la campaña antes que cualquier otro, porque puedo sacar vallas o gente en la calle haciendo publicidad mientras recojo firmas”, responde Sánchez, el coordinador de la MOE en el Valle.



Pero no es el único punto de vista al respecto. El consultor político Álvaro Benedetti sostiene que “los partidos políticos no gozan de buena legitimidad, en su mayoría, frente a la ciudadanía, y para los competidores, aspirar a una candidatura por firmas, es una forma de desmarcarse de esa historia de los partidos asociada al clientelismo, la corrupción, los fracasos en el manejo de los recursos públicos.



Sin embargo, reconoce que “en la medida en que consigan las firmas, tendrán casi cuatro meses más para adelantar la campaña”, dado que “las candidaturas oficiales para competir de cara a la Alcaldía son entre junio y julio, entonces ganan un poco de tiempo”.



A su vez, el politólogo Alejandro Echeverry dice que “tantas personas tratando de constituirse en movimientos políticos implica una crisis de la representatividad, de los partidos y, en últimas, de la democracia. Es decir, los ciudadanos no creen en los partidos como hace 40 años con el Liberal y el Conservador, que eran fuertes, tradicionales y con estructuras muy bien fundamentadas”.



Y hace énfasis en que la tendencia a obtener el respaldo de los electores por medio de la recolección de firmas no es un fenómeno único de Cali, sino que también se está registrando en las demás grandes capitales del país.



“La recolección de firmas permite visibilizar una campaña política antes de la electoral. Eso implica que los candidatos pueden hacer publicidad y que los que no son tan conocidos puedan tener un lapso de cuatro meses para generar ese reconocimiento y tener la validación de los sectores sociales a los que quieren llegar”, anota.



Ahora bien, entre los aspirantes a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz ha sido crítica en cuanto al uso de ese mecanismo consagrado en la ley electoral: “Una democracia que tiene 31 partidos tiene que funcionar dentro de ellos. Me parece que poner al Estado a pagar los procesos de firmas, porque la gente no sabe que eso lo terminamos pagando nosotros, significa que hay algo malo con la democracia”.



De su lado, el coordinador de la MOE en el Valle afirma que “los grupos significativos de ciudadanos, como están funcionando hoy, solo hacen que nuestro sistema sea más atomizado, fragmentado y haya menos rendición de cuentas”. Además, “cada vez son más los candidatos y las organizaciones que compiten por votos y que son máquinas de una sola persona”.



Y con respecto al registro de los ingresos y los gastos de campaña que se debe hacer en el portal Cuentas Claras, agrega que “los candidatos en Cali ya empezaron a recoger firmas y, por lo tanto ya arrancaron campaña, pero (al menos hasta febrero) no están registrando esa plata en ninguna parte”.



“No sabemos por qué no hacen el reporte, si ese es uno de los grandes problemas de los grupos significativos de ciudadanos: la falta de transparencia en la financiación”, puntualiza.