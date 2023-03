Francia Márquez sigue en el ojo del huracán por sus viajes en helicóptero al corregimiento de Dapa, en zona rural de Yumbo, donde está ubicada su vivienda. Las nuevas declaraciones de la vicepresidenta este lunes desataron una ola de críticas, esta vez por el tono "desafiante" que utilizó y que algunos califican como grosero.



“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, dijo Francia Márquez a Semana.



La frase de la Vicepresidenta causó críticas, especialmente de los opositores al Gobierno Petro, que le reclamaron por su tono. "Vicepresidenta Francia Márquez: entendemos las preocupaciones sobre su seguridad. Pero consideramos que 'de malas' o 'pueden llorar' no es la respuesta adecuada para responder a quienes cuestionan los altos gastos de sus traslados en helicóptero. ¡Los colombianos merecen respeto!", fue el mensaje del partido Cambio Radical a la funcionaria.



Vicepresidenta Francia Márquez:

entendemos las preocupaciones sobre su seguridad. Pero consideramos que 'de malas' o 'pueden llorar' no es la respuesta adecuada para responder a quienes cuestionan los altos gastos de sus traslados en helicoptero. ¡Los colombianos merecen respeto! pic.twitter.com/66b0LRyDf8 — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 13, 2023

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, se despachó contra la lideresa, y la calificó de "derrochadora, antipática, engreída, derrochadora e incapaz". "Dice Francia Márquez que va a seguir llegando a su casa en helicóptero de la fuerza aérea y que “de malas”, trinó.

Dice Francia Márquez que va a seguir llegando a su casa en helicóptero de la fuerza aérea y que “de malas” si no nos gusta.



Que señora tan engreída, antipática, agrandada, derrochadora e incapaz. Dice aquel adagio que el que no ha tenido y llega a tener loco se quiere volver — Juan José Lafaurie 🇨🇴 (@LafaurieCabal) March 13, 2023



El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, también rechazó las declaraciones de la Vicepresidenta e incluso aseguró que le pedirá detalladamente un reporte de sus gastos. “Sra. Francia Márquez, todos quienes tenemos funciones públicas estamos en deber da dar cuentas. Así a usted le moleste y su arrogancia la acompañe, la respuesta no es decir ‘de malas’. Voy a requerir cada uno de sus gastos, ‘de malas’ usted que tendrá que darme respuesta”, dijo el congresista uribista.



Sra. @FranciaMarquezM, todos quienes tenemos funciones públicas estamos en deber da dar cuentas



Así a UD le moleste y su arrogancia la acompañe, la respuesta no es decir "DEMALAS"



Voy a requerir cada uno de sus gastos, "demalas" UD que tendrá que darme respuesta. pic.twitter.com/pYoee1QLxk — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) March 13, 2023

Además de los reclamos de estos sectores políticos, la posición de la Vicepresidenta causó descontento de abogados, columnistas y otros ciudadanos que comparten su opinión en redes sociales. Algunos señalan que sus palabras se asemejan a la controversial frase "usted no sabe quién soy yo".

“Hoy me vine y salí en helicóptero. Las veces que vaya voy a ir en helicóptero. Les guste a la elite colombiana o no, yo soy la vicepresidenta de este país” Francia Marquez



Este es el nuevo “usted no sabe quien soy yo”



pic.twitter.com/Oqm1lrQClT — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) March 13, 2023

Vicepresidenta @FranciaMarquezM que poca humildad denota ese "pueden gritar" o "pueden llorar".

Como funcionaria, debe velar por el buen uso de los recursos públicos, una hora de vuelo de un Black Hawk cuesta 60 millones de pesos.



Criticaban la élite y hacen los mismo. pic.twitter.com/HhJx4qxuVz — matador (@Matador000) March 13, 2023

En su diálogo con Semana, Márquez relacionó las acusaciones de sus detractores con el racismo que persiste en el país. “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la Vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, aseguró.