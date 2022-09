Petro salió en defensa de la Ministra de Minas después de 'regaño' en debate del Congreso

El presidente Gustavo Petro salió nuevamente en defensa de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, luego de la ola de críticas que recibió por leer un discurso en medio de un debate de control político al que fue citada en el Congreso.



La Ministra, antes de referirse a las medidas que se están tomando por el incremento de las tarifas de energía en el país, empezó a leer un discurso que tenía preparado. No obstante, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, Inti Asprilla, le recordó a Vélez que está prohibido leer las intervenciones en el Congreso.



"Simplemente, señora ministra, proceda su intervención. Hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley 5 (de 1992)", le dijo el Senador a la Ministra, quien inmediatamente dijo "perdón, no sabía".



Petro, por su parte, aseguró que buscan tergiversar la información ante la opinión pública colombiana mostrando el fragmento del video en el cual la Ministra comete el error.



“Si pusieran el video completo verían a una Ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del Ministerio, con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. El hecho de no poner (la grabación completa) muestra ánimo de desinformación”, trinó.

Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohibe leer.



El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación. https://t.co/FvNEh2cI2C — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2022



La publicación del presidente en Twitter fue una reacción a un trino de la periodista Camila Zuluaga, quien criticó a la funcionaria.



“Es una falta de respeto con los colombianos que nombren a una persona como ministra que tenga tanto desconocimiento de la cartera que maneja y del sector público. A los ministerios no se llega a aprender, hay que llegar aprendido. ¡Por eso los nombran!”, dijo la comunicadora.



Cabe decir que esta no es la primera vez que Petro mete las manos al fuego por Vélez. En las diferentes polémicas que la Ministra ha protagonizado, el mandatario ha buscado la forma de defenderla.



Así fue, por ejemplo, cuando la jefe de la cartera de Minas propuso que las grandes economías del mundo decrezcan para favorecer a países en desarrollo como Colombia. En su momento, Petro salió al rescate con una explicación de esta teoría.



“No entiendo como en las facultades de Comunicación Social no se esté enseñando el gran debate del mundo de hoy: la crisis climática y la creencia absurda en un modelo de crecimiento lineal en un planeta finito. (...) Las teorías del decrecimiento, surgen de uno de los mejores economistas del mundo: Georgescu-Roegen, quien articuló el proceso económico a las leyes de la termodinámica en física”, dijo Petro en ese momento.



Después, cuando Vélez tuvo un lapsus sobre el hueco fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), Petro no solo rectificó, sino que informó de una crisis en los combustibles.



“El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, escribió en Twitter.