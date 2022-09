Francia Márquez: ¿Por qué su labor no ha sido tan visible como se esperaba?

Pocas apariciones en público ha tenido la vicepresidenta Francia Márquez durante los casi 40 días que lleva el Gobierno de Gustavo Petro, lo cual podría deberse, entre otras razones, a que el nuevo mandatario “no le ha dado protagonismo”.



Así lo asegura, por ejemplo, el consultor político Carlos Andrés Arias, quien asegura que quien está constitucionalmente facultada para reemplazar temporal o definitivamente a Petro en su cargo “no ha tenido injerencia en políticas públicas que beneficien a comunidades vulnerables”.



Agrega que tampoco se ha visto representado el poder político de Márquez ni “su intención de incidir en términos de recursos públicos para acciones y proyectos”.



Lo cierto es que la Vicepresidenta ha mantenido un amplio silencio, tanto en medios de comunicación como en su agenda. Sus encuentros se desarrollan de forma privada y tiene reducidas apariciones en público, lo cual contrasta con el papel protagónico que tuvo durante la reciente campaña presidencial.



Para algunos, lo anterior se puede derivar de las pocas funciones que hasta ahora se le han entregado a la segunda persona más importante del Gobierno, no solo por parte del Mandatario, sino porque así lo dispone la Constitución Política.



“La visibilidad mediática, la atención de los ciudadanos, de los medios y la exposición en general casi queda en cabeza del Presidente, dado el rol que este tiene y el que asume la Vicepresidenta”, sostiene la analista y docente Patricia Muñoz.

En su opinión, el silencio de Francia Márquez está relacionado con el diseño institucional que tiene la Presidencia, “que es totalmente normal y en donde principalmente siempre tiene gran figura el Jefe del Estado”.

Por lo pronto, Gustavo Petro le ha encargado a su fórmula la tarea de trabajar por el desarrollo de la región pacífica.



“La Vicepresidenta es la responsable administrativa de las políticas públicas que lleven a la igualdad y que haga que el Litoral Pacífico reciba, en los cuatro años que están por venir, la prioridad de las inversiones de las políticas públicas nacionales”, afirmó el Presidente durante su primera visita a Cali.



Esto iría en consonancia con el anuncio hecho desde la campaña electoral en el sentido de que se crearía el Ministerio de la Igualdad, al frente del cual estaría la hoy Vicepresidenta.



Sin embargo, el proyecto de ley que le daría vía a esta promesa todavía no inicia su trámite en el Congreso de la República.



“Convertir algo que no existe en un Ministerio con la importancia que le dieron al que le encargaron a la Vicepresidenta requiere mucho trabajo, debe estar haciendo su trabajo en silencio, pero efectivo para poder sacar adelante esa tarea”, sostiene por su parte el analista Pedro Viveros.

Y añade que la labor que hasta ahora ha desempeñado la ‘Vice’ corresponde a la de un Gobierno que recién comienza y “en donde el protagonista, sin duda, es el Jefe de Estado en ejercicio y su gabinete”.



Entre tanto, Carlos Andrés Arias anota que que las actividades públicas que ha tenido Márquez han sido de gran relevancia y tradicionales en su cargo, pero reitera que no ha tenido participación en otros cargos públicos.

“No ha tenido participación activa en el Gobierno, en términos de cuotas burocráticas, en cargos de poder político que le permitan desarrollar políticas públicas o emprender acciones y proyectos sociales. La figura sí le permite desarrollar este tipo de proyectos, pero como está concebido su cargo, no lo puede hacer hasta que no tenga presupuesto y un poder real”, afirmó.



Así las cosas, los analistas coincidieron en que, a pesar de los diversos motivos, no le hace bien al nuevo Gobierno Nacional evidenciar esa mínima participación o comunicación entre el presidente Petro y su vicepresidenta, teniendo en cuenta q ue la figura de Márquez movió masas durante la campaña y en las comunidades.