Petro defiende procedimiento 'fast track' para trámite rápido de proyectos en el Congreso

A pesar de estar en sus vacaciones por Europa, el presidente electo Gustavo Petro continúa pendiente de la coyuntura política en Colombia.



Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario electo se refirió a la propuesta que intentaría implementar el senador Roy Barreras ante el Congreso de la República para el trámite de los proyectos y reformas que tramitarían en el legislativo, pero de forma más rápida, esto bajo una figura parecida al ‘Fast Track’.



El mecanismo que emplearía el posible próximo presidente del Senado buscaría tramitar de forma ágil las reformas constitucionales. Frente a la idea de Barreras, Petro aseguró que es un mecanismo que han utilizado diferentes presidentes.



“Nuestro ‘Fast Track’ es el mensaje de urgencia que todos los presidentes desde 1991 han utilizado para darle más rapidez al trámite de leyes”, afirmó Petro en su red social.



Desde Italia, el presidente Petro ha continuado trabajando y adelantado reuniones con otros representantes políticos.



Respecto al encuentro que sostuvo con el expresidente y máximo líder del partido Liberal, César Gaviria, Petro aclaró que la vivienda en la que se reunieron no es de su propiedad como lo aseguraron algunos medios de comunicación.



“Con mucho respeto debo decirles que no tengo casa en Italia ni en ninguna parte del mundo que no sea mi casa de Chía”, aseguró Petro.



Además, recientemente en Florencia, Petro también se reunió con el copresidente del partido Alianza Vede, Carlos Ramón González, quienes hablaron durante varias horas sobre el Gran Acuerdo Nacional que propone el presidente electo.