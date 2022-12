Petro defendió de nuevo a Castillo a pesar de quejas por "intromisión" del Congreso de Perú

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió al expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien actualmente está siendo investigado y está privado de su libertad.



La declaración del mandatario colombiano surgió por el rechazo que hizo el Congreso de de ese país a las declaraciones que han realizado sobre la situación, en defensa de Castillo, países como Colombia y México.



"El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal. Tenemos un presidente en Suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal", afirmó Petro en su cuenta de Twitter.



El presidente Petro además manifestó que sería incoherente de su parte pedir que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y apoyar la decisión que se tomó en Perú con el expresidente Castillo.



"La violación de la convención americana de DDHH es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema interamericano de DDHH y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú", afirmó Petro.

En las últimas horas Castillo publicó una carta en sus redes sociales en las que manifestó que él no ha cometido ningún delito.



"Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares", expresó Castillo.



Y reiteró el expresidente: "Además de dejar como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Yo no he cometido delito de conspiración. Quienes sí lo han hecho son aquellos que, desde el Congreso y otras instituciones, han venido maquinando la caída de mi Gobierno".