¿Perderá la Curul?: Conozca las explicaciones de Miguel Polo Polo

Luego de que se confirmara que Miguel Polo Polo ganó una curul al Congreso de la República a través de la circunscripción afro, las redes sociales han estallado en un mar de críticas, señalando que el Gestor Público no representa los ideales o necesidades de una comunidad que se ha visto afectada por la poca inversión social.



Tras el hecho, el abogado y director del colectivo Justicia Racial, Ali Bantu aseguró que Polo Polo no puede representar a ningún ‘afro’ en el Congreso, pues este, se había adjudicado como indifena para recibir una beca.



"Miguel Polo Polo es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se "autopercibió" como indígena en la comunidad Isla Gallinazos", indicó el abogado a través de una misiva.

El Sr. @MiguelPoloP es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se "autopercibió" como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca (adjunto pruba reina). En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro. pic.twitter.com/MydVGNi4EM — Alí Bantú Ashanti 301 (@bantuashanti) March 17, 2022

Lea además: Debate presidencial: 'Fico', Íngrid y Fajardo debatieron sobre la realidad de las regiones

Tras la publicación, Polo Polo argumentó que no era Indigena y que su curul con más 35.253 votos (7,40%) era totalmente legítima.



Según publicó el nuevo congresista electo, a lo largo de su proyección académica jamás ha recibido una beca por parte de la comunidad indigiena para su educación, por lo que el argumento de Bantu no es legítimo.



"Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión, allí cursé mi Pregrado en Gestión Pública. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena", señaló Polo Polo a través de su cuenta de Instagram.



Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión, allí cursé mi Pregrado en Gestión Publica. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena. — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 17, 2022

A tener en cuenta

La ley 649 de 2001 estipula que los candidatos que aspiran a las circunscripciones nacionales especiales (comunidades negras, comunidades indígenas, minorías políticas y colombianos residentes en el exterior) deben de ser miembros de la comunidad de forma directa y pues sino perderían el aval.



“Quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”, señala el texto.