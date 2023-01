Paz total: proyecto de ley de sometimiento estaría listo en tres semanas 

El Gobierno Nacional continúa preparando lo que sería el proyecto de la ley de sometimiento que le permitirá al ejecutivo continuar trabajando para consolidar la paz total en todo el territorio nacional.



El senador del partido Alianza Verde Ariel Ávila dio a conocer que el Gobierno le solicitó que fuera ponente en la presentación del proyecto que prepara el ejecutivo y que se estima que el texto sea dado a conocer antes que de finalice el mes de febrero.



“Nosotros vamos a comenzar desde esta misma semana reuniones y aspiramos a tener en dos o tres semanas de la ley de sometimiento que se va a llamar ley de responsabilidad, de aceptabilidad penal, para que nosotros podamos presentársela al Congreso y tenerla aprobada hasta abril”, expresó Ávila.



El senador además manifestó que son diversos los puntos que falta para concretar del proyecto y le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



“Le pedimos al presidente que sea ágil en nombrar los equipos negociadores para el tema de organizaciones criminales de alto impacto y para los temas de disidencias, pedirle al comisionado que se dedique o a negociar, o coordinar las mesas y hacer la asistencia técnica, pero no ambas cosas”, afirmó el Senador.



Y reiteró Ávila: “Y al fiscal que vaya hasta las últimas consecuencias y averigüe si es cierto que hay abogados pidiendo recursos económicos porque eso le hace mucho daño al proceso de paz, y si es así, que se pudran en la cárcel esos abogados”.



Finalmente, el Senador aseguró que puntos como la definición de penas y la forma en la que se verificará el proceso se evaluarán durante la siguiente semana.



“Lo que se trata de saber es cómo lo planteamos en la ley, lo primero es la aritmética en las penas, si eso debe quedar en una ley desde ya, o eso debe ir en una segunda parte en la ley a final de este año, lo segundo es saber el tema de las riquezas y tercero, los mecanismos de constatación”, expresó Ávila.



En semanas anteriores, el Gobierno había manifestado que esta ley era la que estaba solicitando el fiscal general, Francisco Barbosa.



“La ley de sometimiento es la que ha reclamado el señor fiscal general a quien respetamos mucho y con quien absolutamente no le quede la duda de que vamos a allanar el camino y a trabajar armónicamente por la paz total, el Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables”, expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada.