Petro propone que el programa 'Basura cero' sea obligatorio en todos los municipios del país

El presidente Gustavo Petro propuso que “por obligación” todos los municipios del país repliquen el programa ‘Basura cero’, que el mandatario implementó cuando fue alcalde de Bogotá.



“Para que en Colombia se establezca como un programa obligatorio para todos los municipios de Colombia Basura Cero, que remunere de verdad a los recicladores tradicionales en todos los rincones de Colombia”, afirmó Petro desde la Casa de Nariño.



Y reiteró: “Y que disminuya sustancial y progresivamente los servicios de aseo tradicional que llevan residuos a puntos de cielo abierto que se les denomina ahora rellenos sanitarios”.



El proyecto que quiere ejecutar el Presidente es similar, o casi igual, al programa Bogotá Basura Cero, por el cual fue destituido cuando cumplía funciones como alcalde de la capital.



“Eso nos costó la Alcaldía, nos costó una lucha social intensa, después una lucha jurídica de años, casi hasta una década, hasta que instancias nacionales e internacionales de tipo judicial, todas determinaron que tenía razón”, expresó Petro, en defensa a su programa de basuras.



Además, en medio de sus declaraciones el mandatario colombiano aseguró que los servicios de aseo en el país no deben ser privatizados.



“El servicio de aseo se había privatizado, se pensó que era lo normal, que era la política general, que es normal que los municipios, las regiones provoquen unos sistemas por medio de los cuales los residuos en lugar de ser propiedad pública, que lo son, se constituyan en basuras y se lo entreguen a los particulares para que los entierren o los dejen a cielo abierto”, dijo el mandatario.



Frente a la decisión que tomó de asumir las funciones presidenciales que tiene en las Comisiones de Regulación de servicios públicos, Petro aseguró que en su momento también lo hizo el expresidente César Gaviria.



“Son funciones que se pueden delegar si quiere el presidente o no, en el año 94, después de la expedición de la Ley 142, el presidente del entonces César Gaviria hizo una delegación de sus funciones constitucionales, que se tornó permanente, que no fueron retomadas por ningún presidente hasta la fecha”, expresó Petro.



Y concluyó: “Se creyó que era lo normal el que hubiese unas entidades expertas que regularan, alguna otra que vigilara, como la Superintendencia de Servicios Públicos (…) nunca se volvió a recordar los artículos por medio de los cuales el presidente podía retornar sus funciones, eran presidentes que regulaban sus funciones”.



Las declaraciones del presidente Petro surgieron en medio de la posesión de Ruth Maritza Quevedo como miembro de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.