Paulino Riascos, senador electo, denunció ser víctima de un atentado en el norte de Cali

El senador electo del Pacto Histórico, Paulino Riascos, denunció que fue víctima de un atentado mientras llegaba a una vivienda del barrio Quintas de Salomia, en el norte de Cali.



El suceso se presentó mientras se disponía a recoger a su esposa e hijos, cuando a su automóvil se acercó un vehículo de gama alta en el que iban tres sujetos armados.



"Yo llegué a la casa de unos familiares en Cali y me pongo en el antejardín a tomar un sancocho. En ese momento se me acerca mi hijo de 1 año y le empiezo a dar de comer, cuando escucho que una camioneta parquea al frente de la nuestra y como a los 2 o 3 minutos se bajan tres personas. Preguntaron por una persona para firmar el traspaso de una turbo y me preguntó si lo conocía. Ellos levantaron la voz y amenazaron con decir que más nos vale que estuviésemos diciendo la verdad. Luego hay una persona cerca de mi con una pistola entre las piernas y entro al niño", contó Riascos a Blu Radio.



"Ellos se van hacia la camioneta, pero la persona que tenía el arma deja la puerta semiabierta y es cuando apunta la pistola hacia mí. En ese momento los escoltas reaccionaron. Queda la duda de si era un atentado. Todo está en manos de las autoridades. Lo que más me duele es que mi hijo estuvo en peligro"; agregó.



A raíz del hecho, el senador del Pacto Histórico salió corriendo hacia el interior de su casa, donde se protegió junto a sus familiares, mientras uno de sus escoltas se enfrentaba con los hombres que, según él, intentaban asesinarlo.



Cabe mencionar que durante el intercambio de disparos no hubo lesionados, según informaron las autoridades, quienes hicieron presencia en el lugar.



“Llegan unos sujetos que preguntan por otra persona desconocida para él. El escolta observa que estas personas estaban armadas y reacciona haciendo unos disparos al aire. Todas las personas que estaban allí no presentan ninguna lesión”, aseguró el comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León.



Es de anotar que durante los últimos días diferentes miembros de los movimientos y partidos políticos han denunciado amenazas y posibles ataques en su contra, sin embargo, Paulino Riascos no había denunciado amenazas.



Ante esto, las autoridades anunciaron que dispusieron todas las capacidades policiales para adelantar las investigaciones del caso y además, se convocó a un comité extraordinario para analizar las medidas de reforzamiento de la seguridad del senador.



Por otro lado, Paulino Riascos confirmó que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General.