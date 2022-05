Empresario conocido como 'calzones' aclara polémica por supuesto ataque contra Petro

Gran polémica han generado las declaraciones del candidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que César Augusto Giraldo, un empresario conocido como 'Calzones', tendría un plan para atentar en su contra. Sin embargo, el hombre negó las acusaciones.



Giraldo, quien aseguró ser un empresario del eje cafetero, no solo negó tener algún tipo de plan para atentar contra Petro, sino que también aclaró que no se dedica a actividades ilícitas, desmintiendo la información que aseguraba que él tenía negocios relacionados con el préstamo de dinero bajo la modalidad de 'gota a gota'.



"Alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de ‘Duque 2’ buscando la mayoría electoral en Pereira", dijo Petro cuando hablaba en una plaza de Soacha.



Al respecto, el empresario oriundo de Pereira aseguró que, tras las acusaciones del candidato del Pacto Histórico en su contra, ahora es él quien está recibiendo amenazas. Según dijo, Petro "fue asaltado en su buena fe" debido a las falsas versiones que recibió sobre quienes tenían planeado quitarle la vida si visitaba el eje cafetero.



"Nunca atentaría contra nadie y no tengo antecedentes judiciales. Yo tengo un restaurante y me pueden encontrar allí. Me la paso trabajando, construyendo empresa, dando trabajo a muchas personas que dependen de esas empresas", comentó Giraldo.



Y, en diálogo con Blu Radio mencionó que "estoy muy preocupado, soy una persona muy tranquila. Si fuera un delincuente lo mínimo que andaría es con escoltas. A mí me pueden investigar, no tengo ningún problema. Lo que se necesita es que haya claridad en las cosas. Soy una persona que ni investigaciones he tenido".



De igual manera, el hombre negó ser parte de la campaña de Federico Gutiérrez y aclaró que tras lo asegurado por Gustavo Petro ahora no solo recibe amenazas, sino que también le han insinuado que tiene dinero vinculado con el narcotráfico y que se debería ir de la ciudad donde vive.



"No he tenido problemas como para que ahora vengan a decir esto. No pueden venir a montar un testigo y armarme un cuento acá. Ya me volvieron público, todo el mundo me amenaza, me dicen que me tengo que ir de Pereira, que me tengo que exiliar", precisó el Empresario.



Finalmente, con relación al porqué le dicen 'Calzones', el hombre indicó que no se trata de un alias, sino que así le dicen sus amigos por una anécdota que tienen de hace varios años de cuando el incursionó en la comercialización de tomate. "No es un alias ni porque haya participado en nada malo", enfatizó.



Hasta ahora el candidato del Pacto Histórico no se ha referido a la polémica generada por sus declaraciones acusando al empresario de Pereira de querer atentar en su contra.