"Partido Verde, culpable que no haya ganado": las reacciones tras el triunfo de Sergio Fajardo

Al Teatro Factoría Tino Fernández en Bogotá, llegaron algunos de los integrantes de la colación Centro Esperanza para celebrar y reunirse con el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien los representará en la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo.



En el lugar ya están Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo. Hasta el momento, el vencedor de la coalición no ha llegado.



El lugar también está rodeado de diferentes simpatizantes del exalcalde, quiénes expresaron su esperanza de que el candidato sea quien gane la Presidencia de Colombia.

Por su parte, los otros contendientes de Fajardo en la coalición se han pronunciado en sus redes sociales tras estas elecciones interpartidistas.



Carlos Amaya, quien lideró durante un momento la lucha electoral de la coalición, agradeció a quienes votaron por él.

Gracias a miles y miles de colombianos y colombianas que creyeron en nosotros.

¡El camino continúa en honor a los luchadores! ¡Seremos los primeros en avanzar y los últimos en retirarnos!

Pero en un primer instante, el precandidato hizo un video en vivo, donde estaba acompañado de su equipo de trabajo y personas que lo acompañaron durante su campaña. Pero además, hizo una fuerte crítica hacia el partido Verde por no haberlo apoyado en esta coalición.



"El partido Verde es el culpable, las directivas, de que no se haya ganado esta consulta. Si el partido Verde me hubiera dado el aval, a mí que he construido hace 13 años, habríamos ganado sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces la responsabilidad de que este triunfo no sea completo hoy es del partido Verde. Y entre otras cosas, si hoy se hubiera ganado esta consulta, estaríamos de palo en las elecciones y estaríamos seguramente rumbo a ganar en la primera vuelta", expresó Amaya tras conocerse el triunfo de Sergio Fajardo.



El precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, felicitó a Fajardo y elogió su campaña, "nos ha dado un ejemplo de paciencia y coherencia".

A Sergio Fajardo mis felicitaciones. Ha hecho una buena campaña y nos ha dado un ejemplo de paciencia y coherencia. Con estoicismo recibió golpes y se supo reponer. Es un digno representante de los principios sobre los que construimos la Coalición Centro Esperanza.

Mientras tanto, Alejandro Gaviria calificó su campaña como "historia maravillosa" que "no termina acá". Además, felicitó a Sergio Fajardo y se puso a su disposición: "estoy listo para lo que necesite".

Esta campaña ha sido una historia maravillosa, no termina acá. Muchas gracias a todos los que me acompañaron. Felicito a Sergio por su victoria, estoy listo para lo que necesite

Jorge Enrique Robledo, precandidato por el partido Dignidad, agradeció a sus votantes tras participar en la coalición Centro Esperanza.



"Muchas gracias a todos los colombianos y colombianas que me respaldaron con sus votos, votos libres dictados por las respectivas conciencias de cada uno y que marcan el rumbo correcto que algún día transitará nuestra querida Colombia", escribió en su cuenta de Twitter.



De igual forma aprovechó y felicitó al ganador de la contienda electoral de la coalición.