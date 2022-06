Partido de La U no tuvo unanimidad y se dividió para apoyar a Hernández y Petro

Aunque desde el martes se buscó que el Partido de la U tuviera una posición unificada para la segunda vuelta, definitivamente esa colectividad se va dividida para apoyar a los candidatos Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pero con especial inclinación hacia el exalcalde de Bucaramanga.



La respuesta que se iba anunciar la otra semana mientras que se seguía escuchando a los militantes, se anticipó para hoy por parte de la directora del partido, Dilian Francisca Toro, quien sostuvo, en una declaración que no se logró llegar a la unanimidad.



Lea además: "Yo no gobernaré para estar pagándole favores a nadie": Hernández por apoyos a su campaña



“Después de escuchar atentamente a representantes de las mujeres, jóvenes, minorías, concejales, diputados y líderes, del país, de cara a la elección presidencial en segunda vuelta el próximo 19 de junio, concluimos que: en nuestro partido no existe unanimidad en el querer ciudadano: cada región, cada componente social, tiene su propio concepto sobre el futuro presidencial”.



Toro, quien fue clave en la construcción del proyecto político del Equipo por Colombia el cual escogió a Federico Gutiérrez como candidato, dijo además en la declaración que “somos conscientes que el cambio implica entender que son los ciudadanos los que nos dan el mandato institucional como partido y ese mandato que hemos escuchado, nos dice que nuestras bases no están esperando de nosotros un direccionamiento partidista para decidir su voto a la Presidencia”.



Para la Directora de La U, el verdadero cambio es interpretar y entender a la ciudadanía que es libre ante las urnas. “En consecuencia, hemos decidido en bancada que, cada uno de nuestros representantes y senadores, interpreten la realidad de sus regiones y electores y se pronuncien como ciudadanos de cara a la segunda vuelta presidencial”.



Lea también: Relación entre Colombia y EE.UU. persistiría sin importar quién sea elegido Presidente



Anticipó que “de la mano con el nuevo presidente de la República, trabajaremos en una agenda legislativa que logre las grandes transformaciones sociales, económicas y ambientales; implemente el proceso de paz; acabe con la pobreza y las desigualdades; y así lograr un país justo, equitativo y en paz”.



Con Hernández estaría casi el 90% de la bancada, es decir que desde la misma Dilian Toro lo apoyarán. Tan sólo se irían con Petro el senador caucano Berner Zambrano y el saliente representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas.