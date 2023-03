"Parece que fuera más un pliego de peticiones sindicales": Procuradora sobre reforma laboral

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció este miércoles sobre el proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República y lo calificó como un pliego de peticiones sindicales.



“Pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie a la totalidad de los trabajadores informales y trabajadores de todos los lados”, señaló la jefe del Ministerio Público tras una reunión con diferentes gremios de la producción nacional.



Lea además: "En vez de callar delincuentes, debería pedirles la verdad": Petro contra el fiscal Barbosa



La funcionaria destacó de la reunión la preocupación de que la reforma no tenga un aval fiscal y resaltó que es “importante estudiar por parte del Ministerio de Hacienda el impacto”, porque las preocupaciones rondan en una posible contracción de la industria y la pérdida de empleo.



Otra de las conclusiones de la reunión gira entorno a que no se tramite el proyecto con mensaje de urgencia, ya que “es una reforma que necesita ser bien discutida, con diálogo completo”. Señaló que, aunque diálogo, no hubo concertaciones.



Lea también: "Todos estamos con la libertad y el orden": MinDefensa por mensajes de gobernadores



Finalmente, señaló la necesidad de articular las reformas a la salud, pensional y laboral, para evitar que haya una normatividad que se amolde a la realidad colombiana y una importante preocupación para el ente de control es que frena el emprendimiento.



El encuentro lo sostuvo con representantes de la Andi, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Comerciantes, el Colegio de Abogados del Trabajo, el Consejo Gremial Nacional, la Cámara Colombiana de la Construcción, la Asociación Colombia de Empresas de Servicios Temporales y gremios de aplicaciones e innovaciones.