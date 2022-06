Para Marelen Castillo, fórmula de Hernández, "el voto en blanco no es la solución para el país"

La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández continúa su gira nacional, mientras el candidato presidencial está en territorio estadounidense. La caleña analizó el panorama político a falta de una semana para la segunda vuelta electoral.



A su llegada a Medellín, Castillo se reunió con empresarios y personalidades interesadas en su campaña, en busca de apoyo para la misma y dándoles a conocer sus propuestas.



De cara al próximo domingo 19 de junio, las encuestas muestran un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, lo que hace cada vez más reñida la contienda electoral.



"Estamos a un punto de diferencia por encima de nuestro contrincante en esta recta final. Y es muy importante que todos los colombianos nos unamos por Colombia. Hicimos una revisión de todo el mapa electoral el 29 de mayo con nuestro estratega y cada uno de los miembros de nuestro equipo de campaña, y definimos cuál es la acción a seguir. Entonces con el ingeniero fuerte en las redes sociales, los medios", aseguró Castillo.

La fórmula vicepresidencial de Hernández se refirió también al trabajo que desde la campaña han venido haciendo en las regiones, donde buscan obtener nuevos votos de cara a las elecciones.



"Estamos visitando cada una de estas regiones, conversando y presentando la propuesta de gobierno. Que nos den la oportunidad de entrar a estas regiones. Que tengamos en el escenario un cambio verdadero una transformación real y sobretodo un cambio que sí es viable para el país", expresó.



Refiriéndose al cambio que ambos candidatos proponen, especialmente el de Gustavo Petro que ha generado controversia en el país, Castillo habló de lo que proponen desde su campaña.



"Estamos hablando de acabar con un mal que ha aquejado a Colombia por muchos años, que es la corrupción. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción? Esta no nos deja crecer, nos tiene bloqueados. He compartido mi preocupación por el indicador de transparencia. No es posible que de 100 puntos, Colombia obtenga solamente 39 puntos y no logramos salir de ahí. Además me parece que hay otros indicadores que no permiten el progreso de Colombia, como que 50 billones de pesos se pierden en corrupción. Y nuestra propuesta de cambio es acabar con esa corrupción", dijo.



Asimismo, enfatizó en los puestos ministeriales, al ser cuestionada por no tener alianzas con grande políticos o partidos tradicionales del país para cubrir esas posiciones.



"Hay otro modo de trabajar y hacer gestión pública. Ya hay un video que hizo el Ingeniero donde invita a todas las mujeres colombianas a que presenten sus hojas de vida para que nos acompañen. Si los colombianos le dan la posibilidad de llegar a la Presidencia de la República, nos acompañen en la gestión administrativa", expresó.



Entrando en temas de las votaciones, Castillo se mostró preocupada por el porcentaje creciente del voto en blanco en las encuestas.



"Me preocupa porque el voto en blanco no permite tomar una decisión donde toda Colombia gane. Y esta es la invitación que les hago: estamos en un país democrático, hay que trabajar por esta institucionalidad y tenemos la oportunidad de ejercer el derecho al voto. Que no siga creciendo el voto en blanco, que tomen una decisión por Colombia, porque el único que va a ganar el 19 de junio es Colombia".



Y a propósito del voto en blanco, le preguntaron por la decisión de Sergio Fajardo de elegir esta opción.



"A Sergio lo invitamos, lastimosamente no se logró que llegara a trabajar de la mano con nosotros. Invito a sus seguidores a que recapaciten, que el voto en blanco no es la solución para Colombia. Hay que tomar una decisión que le permita ese crecimiento, ese desarrollo social que tanto requieren los colombiano", afirmó.



La lucha electoral por votos continúa subiendo de ánimos y según los analistas y las encuestas, se espera una reñida contienda el próximo 19 de junio en las urnas a nivel nacional y en el exterior.