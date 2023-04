“Para EE.UU. legalizar el tráfico y consumo de drogas es mala idea”: Francisco Palmieri 

“La lucha contra el narcotráfico es larga y va a continuar. Hemos hecho un esfuerzo para controlar ese flagelo desde hace muchos años”.



Así se respondió el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri Trujillo, ante la inquietud que hay en algunos sectores del país por el aparente freno en la lucha contra los cultivos ilícitos en el territorio nacional, al punto que se dice que en el pasado mes de enero no se erradicó ni una sola hectárea de sembrados.



Y agregó que “hemos escuchado también la crítica de que esa lucha ha golpeado sobre todo a los más pobres, a los campesinos, que muchas veces solo están tratando de sobrevivir, pero todos debemos preocuparnos por el aumento en las siembras de la hoja de coca, y debemos pensar qué se va a hacer frente a ese aumento y cómo lo vamos a manejar.



El diplomático insistió igualmente en que desde la Casa Blanca “compartimos la visión de que hay que aumentar la intervención y también estamos trabajando muy de cerca con el nuevo Gobierno (de Colombia) en ese sentido”.



Las afirmaciones del representante de Washington en Colombia fueron hechas durante la entrevista que le hizo el director de Información de El País, Diego Martínez Lloreda.



En ella, el diplomático insistió en que “en la lucha contra el narcotráfico es importante tener un balance entre incentivos y desincentivos. Si el Gobierno (de Gustavo Petro) sigue en esa línea de una reforma agraria donde quieren dar títulos a los pobres campesinos para que tengan una tierra donde puedan sobrevivir, también es importante que entiendan que para recibir un título hay que operar dentro de un marco legal, o se pone en riesgo todo”.



Para Palmieri Trujillo lo anterior “es un ejemplo de un incentivo para tratar, utilizando la sustitución, de que hayan oportunidades” para todos los colombianos.



Pero el Embajador de Estados Unidos también entregó la postura del Ejecutivo norteamericano frente a las voces que a nivel mundial están insistiendo en que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que el único camino viable para acabar la violencia asociada a esa actividad es la legalización del consumo de estupefacientes.



“La postura del Gobierno de los Estados Unidos está sujeta a los tratados internacionales: consideramos que la legalización de cualquier droga prohibida no es buena idea”, puntualizó.



En ella, el Embajador también dejó en claro la posición de la Casa Blanca frente a la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, diciendo que “las relaciones de Estados Unidos y Colombia han durado 200 años. Es importante que se entienda que el compromiso de los Estados Unidos no es con uno u otro Gobierno colombiano, es entre los pueblos, pero también es un compromiso con la democracia de Colombia. En ese sentido, vamos a apoyar a cualquier líder que el pueblo colombiano elija.



