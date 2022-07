¿Para dónde se fue? Betancourt informó que se tomará unas vacaciones fuera de Colombia

La excandidata presidencial y líder del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, dio a conocer por sus redes sociales que se tomará unas vacaciones en Francia, pero regresará a Colombia para continuar trabajando y seguir consolidando su partido político.



Por medio de su cuenta de Twitter, Betancourt publicó unas fotografías en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá junto a su mascota Flor.



“Hasta muy pronto, Colombia. Me van a hacer mucha falta. Me voy con Flor a pasar unas semanas con mi familia. No veo la hora de regresar a construir el partido Verde Oxígeno. A sus miembros, nos vemos el próximo sábado en la asamblea por zoom”, aseguró la excandidata por su red social.



Betancourt informó que en Francia se reunirá con su mamá, sus hijos y nietos, además les manifestó a sus seguidores que los extrañará, pero que volverá en algunas semanas.



“Tengo que ir a trabajar un ratico, de todas maneras, hay un gran trabajo que me espera acá. Tengo muchas ganas de organizar el partido, de que podamos hacer una buena oposición, tranquila, serena, constructiva, pero también firme. Que protejamos nuestra democracia, nuestros principios”, afirmó la excandidata en un video.

