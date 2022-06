Nuevo Liberalismo anunció su apoyo a Rodolfo Hernández en segunda vuelta

El Nuevo Liberalismo tomó la decisión de apoyar al candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que se cumplirán el próximo 19 de junio.



El máximo líder del partido, Juan Manuel Galán, aseguró que el candidato Hernández es quién actualmente representa el verdadero cambio en la contienda electoral.



"Decidimos como partido, unidos. Reiteramos el respeto que profesamos por los abstencionistas, los votantes y en particular los más de 1.300.000 colombianos que depositaron sus votos por el Nuevo Liberalismo. El partido cree que Rodolfo Hernández representa una opción de centro que, hay que reconocerlo, en Centro Esperanza no supimos interpretar", manifestó Juan Manuel Galán, máximo líder de esa organización, al anunciar la decisión.



Lea además: La Gran Encuesta: empate técnico en segunda vuelta se resolvería a favor de Hernández



Galán también explicó que como partido hicieron una propuesta de cinco puntos, que fueron aprobados por Hernández y que para la colectividad son importantes para que sean aplicados.



Entre los cinco puntos se encuentra el lograr una Colombia con hambre cero y controlar la inflación, garantizar la seguridad en las ciudades y el campo, crear una política ambiental que proteja los ecosistemas, lograr un cambio en la justicia para que no haya impunidad y trabajar por la descentralización y la autonomía de los territorios.



"En cualquier momento que veamos en un eventual Gobierno de Rodolfo Hernández no tenga esa línea que para nosotros es fundamental de respeto por los principios y valores democráticos, pues por supuesto adoptaremos una posición crítica y coherente con los valores que hemos defendido en la política", aseguró Galán.



Por su parte, en una conexión vía streaming, el candidato Hernández le agradeció a la colectividad por la confianza y prometió cumplirle como se lo ha manifestado a los colombianos.



"Les agradezco la confianza, mi esfuerzo se compromete con los colombianos. Veo con alegría que cada día se suman más a la campaña. La realidad que viene sintiendo el país es que Colombia quiere un cambio seguro y por eso son cada vez más los votos que se suman", dijo.



Lea también: "Tiene la puerta abierta para cumplir mi programa de gobierno": Hernández a Fajardo



Frente a la relación con algunos de los miembros del partido que se fueron con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, Galán aseguró que lo más importante como colectividad es que cumplieron con los acuerdos estipulados en la coalición Centro Esperanza en la primera vuelta.



"Hay que tener en cuenta que acompañaron a Sergio Fajardo hasta el final, que fueron fieles y leales, pero hubiésemos preferido por supuesto como partido que esperarán la decisión del partido y que hicieran parte de la decisión", informó Galán.



Aunque Galán manifestó que su mayor coincidencia con Hernández es la lucha contra la corrupción, actualmente el candidato es investigado por su presunta participación en la celebración indebida de contratos. Frente a la situación, el máximo líder del Nuevo Liberalismo aseguró las autoridades judiciales deben ser quienes investiguen el caso.



"Nosotros nos acogemos a las decisiones que tome la justicia, que sean absolutamente respetadas independientemente cuál sea el sentido, pero las consideraciones que hemos tenido evaluando también las dificultades y problemas que hay en la otra campaña", informó Galán.