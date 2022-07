Nuevas mayorías del Senado aprobaron la suscripción de Colombia al tratado de Escazú

Las fuerzas políticas del Senado ya tuvieron su primer mano a mano este martes en la plenaria, cuando las nuevas mayorías lograron aprobar el controvertido proyecto de ley con el cual Colombia se suscribe al Acuerdo de Escazú, siendo la primer gran derrota para la oposición.



La discusión arrancó con un duro enfrentamiento que se dio fuera del salón de sesiones, en el cual la senadora opositora y del Centro Democrático, María Fernanda Cabal controvirtió con varios visitantes que pedían aprobar la ley, la cual pese a que fue radicada por el gobierno saliente de Iván Duque y tuvo mensaje de urgencia, no logró ser votada porque la entonces coalición de gobierno se opuso.



Lea además: Ministerio de Salud elevó a alta la alerta por viruela del mono en Colombia



El senador ponente, Iván Cepeda (Pacto Histórico), declaró que "en Colombia no existen herramientas legislativas, para proteger los derechos ambientales. Es necesario poner en marcha el Acuerdo de Escazú, el cual debe tener un trámite prioritario en ambas Cámaras".



Desde la oposición, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, declaró que este proyecto se debe discutir teniendo en cuenta la posición del sector productivo del país.



Otro partido que se apartó del proyecto fue Cambio Radical, el cual por medio de varios de sus senadores expresaron que esta ley lo que llevará es aumentar la inseguridad jurídica al país.



Lea también: Director de la Policía comparó plan pistola del Clan del Golfo con crímenes de Pablo Escobar



Los planteamientos de los senadores de la bancada de gobierno se centraron en que Colombia al suscribir el Acuerdo de Escazú ratifica que defiende la vida, el medio ambiente y es un mensaje a los defensor ambientales del país.



Este proyecto, denominado «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú fue aprobado finalmente con 74 votos y 22 por el no. El proyecto pasa ahora a su trámite en la Cámara de Representantes en donde debe tener dos votaciones positivas para que pase a sanción presidencial.