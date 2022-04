“No tengo simpatía con Petro, pero el general Zapateiro se equivocó”: Fajardo en su visita a Cali

Este sábado, Fajardo y su formula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo se tomaron las calles de Cali en un volanteo conjunto con las fuerzas políticas de la Coalición Centro Esperanza.



En su paso por la ciudad, el candidato Sergio Fajardo se refirió sobre el rifirrafe entre el general Zapateiro y el candidato Gustavo Petro, que ha generado una gran controversia en el país.



"Yo no tengo ninguna simpatía con Gustavo Petro y somos y seremos contradictores, porque no creo en su forma de hacer la política, porque creo que nos lleva a una condición de polarización que no es sana para la convivencia, pero el ni general Zapateiro, ni el Presidente de la República pueden participar en política", expresó el candidato presidencial.



Fajardo aclaró que, a pesar de que está en desacuerdo, esto no se puede interpretar como un ataque a las Fuerzas Militares.



El general Zapaterio se equivocó y su actuación no es correcta, y eso no se tiene que interpretar como un ataque a las Fuerzas Militares y a la Fuerza Pública, pero todos tenemos que respetar la Constitución, y no la han respetado el Presidente y el general Zapateiro, eso es muy dañino para Colombia", manifestó Fajardo.



El candidato se tomó la calle quinta en un "volanteo" junto con Luis Gilberto Murillo y las fuerza políticas de la Coalición Centro Esperanza como Mabel Lara, Jhon Arley Murillo, Carlos Fernando Galán, Jorge Robledo, Antonio Sanguino, Viviana Barberena, Catalina Ortíz y Paola Arenas.



Sobre su paso por la capital vallecaucana dijo: "Yo estoy convencido que desde Cali se puede dar ejemplo de lo que significa transformar a Colombia (...) Esta ciudad, que es sinónimo de la riqueza de nuestro país, al mismo tiempo fue el lugar donde se dio el estallido social, y esta Cali tiene que convertirse en el símbolo de Colombia de la inclusión".