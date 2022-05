El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que, en caso de ganar la Presidencia, cuatro años no serán suficientes para ejecutar todas sus propuestas de gobierno, lo que generó una fuerte polémica en torno a si tiene intenciones de impulsar una posible reelección.



"Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años", dijo Petro.



Y añadió: "Pero comenzaremos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor".



Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato Federico Gutiérrez, quien escribió por su cuenta de Twitter: "Yo sí les garantizo a los Colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución".



Yo sí le garantizo a los Colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 2, 2022

La reelección en Colombia fue prohibida por la Constitución Nacional, después de que los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos repitieran mandato, y algunos analistas sostienen que, en la realidad política actual, es virtualmente imposible que vuelva a instaurarse



Así lo considera, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano, quien en reacción al mensaje de Petro dijo que "la reelección presidencial no volverá a Colombia en décadas".



La reelección presidencial no volverá a Colombia en décadas.



Solo Uribe y sus mayorías cambiaron un articulito en la constitución para lograrlo.



Miren el procedimiento para restablecerla:



Referendo constitucional (8 debates en un año en el congreso + umbral 25% en urnas) 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/KHP1yfpZV1 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) May 2, 2022

Pero también hubo reacciones dentro del mismo equipo de campaña del candidato del Pacto Histórico. El senador Alexánder López descartó de plano esa posibilidad y dijo que, en caso de ganar, Petro no va a "atornillarse en el poder".