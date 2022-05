"No soy la persona a la que se refirió alias Otoniel": senador Miguel Ángel Pinto a la JEP

El senador Miguel Ángel Pinto Hernández manifestó este domingo que no es la persona que alias Otoniel mencionó en sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz.



Esto, luego de que salieran a la luz pública 64 nombres de personas e instituciones del país que estarían involucradas con acciones del Clan del Golfo, según un listado que entregó Dairo Antonio Úsuga, conocido como ‘Otoniel’.



En un comunicado, el congresista del Partido Liberal pidió a la JEP verificar los datos personales de quien aparece en la lista: “Fue incluido el nombre Miguel Ángel Pinto, asegurando que se trata de un Senador de la República. No obstante, quiero aclarar ante la opinión pública, que no soy yo la persona a la que se refirió alias Otoniel”.

Sin duda se trata de un caso de HOMONIMIA. He solicitado de manera inmediata a la @JEP_Colombia que se haga verificación con nombres completos, apellidos y número de cédula, para tener claro a quién se ha hecho referencia en la declaración. @DCoronell @ELTIEMPO @RedMasNoticias pic.twitter.com/b6jwhvn1yL — Miguel Ángel Pinto Hernandez (@MiguelPintoH1) May 1, 2022

Ante esto, el Senador se dirigió a la Jurisdicción, a través de un comunicado para reclamar que se investigue cuál es la identidad de la persona mencionada. “He solicitado de manera inmediata, a la JEP, que se haga una verificación con nombres completos, apellidos y número de cédula, para tener claro a quién se ha hecho referencia en la declaración, pues se trata de un caso de homonimia”, dijo.



Asimismo, recalcó que no tiene ninguna relación con ese caso, pues según él “este listado lo compone un grupo de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y contratistas de hace 15 años, pero yo nunca he sido contratista y para esa época tampoco era congresista”.



Cabe recordar que los 64 nombres están consignados en copias que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas le envió a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría para investigar las afirmaciones de ‘Otoniel’.