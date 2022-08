"No se puede construir democracia sin verdad": MinDefensa ante informe del conflicto armado

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció el informe final que entregó la Comisión de la Verdad y que fue entregado al país el pasado 28 de junio, pese a ser rechazado por varios sectores de la sociedad.



"No se puede construir democracia sin verdad (..) Muchas de las recomendaciones coinciden con el programa de gobierno de Gustavo Petro" escribió Velásquez en su cuenta de Twitter, tras un encuentro con el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, y la Cúpula Militar y de Policía.



El relato de este informe final comenzó en noviembre de 2018. Desde esa fecha hasta hoy la Comisión escuchó directamente a cerca de 30.000 personas. Esto a partir de la recolección de cerca de 15.000 entrevistas individuales y colectivas, tanto en el territorio nacional como a los colombianos exiliados en 23 países.



Además, la Comisión ha realizado 14 Diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado, 10 Reconocimientos (de responsables y de dignificación a víctimas), 17 Contribuciones a la verdad, entre las que se encuentran los expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre otros.

Durante encuentro de ministro @Ivan_Velasquez_ con @FranciscoDeRoux y Cúpula Militar y Policía, reconocen labor de @ComisionVerdadC en el nuevo contexto de construcción de paz total.



"Muchas de las recomendaciones coinciden con el programa de gobierno de @PetroGustavo". pic.twitter.com/tQ9AEZVHsu — Mindefensa (@mindefensa) August 25, 2022