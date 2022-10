"No hay justificación": Cambio Radical dice que reforma tributaria afectará a los colombianos

Mientras que ya se alista la radicación de la ponencia positiva de la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional y los congresistas de la coalición, el partido Cambio Radical reiteró que la votará en contra porque además de afectar a los colombianos, la misma se aplicará en el momento en que el mundo y Colombia afrontarán una desaceleración económica sin precedentes.



Con respecto al impuesto al patrimonio, consideran es “una doble tributación sobre esas mismas rentas, que ahora se convertirá en una forma de expropiar anualmente el ahorro y la inversión de quienes prefirieron destinar parte de su renta anual a la adquisición de bienes, en lugar de destinarlas al consumo. Un claro castigo al ahorro y a la inversión. Por esta razón, el Partido propondrá que se elimine el impuesto al patrimonio”.



Frente al impuesto a los dividendos, estiman que “elevar la tasa de impuesto de renta aplicable a los dividendos del 10% al 20%, como lo hace el texto del proyecto aprobado en primer debate, además de implicar un incremento del 100% en la tributación de los accionistas, coloca al país en una tasa de tributación sociedad-socio del 48% convirtiéndose en la más alta de los países de la OCDE, que tienen una tasa promedio de tributación del 30%. Un incremento de esa magnitud deteriora aún más la competitividad del país y desestimula la inversión extranjera. Por esta razón, Cambio Radical propondrá que se mantenga la tasa actual del 10% sobre los dividendos, de suerte que la tasa conjunta sociedad-socio se localice en el 41.5% en lugar del 48% que propone el proyecto”.



Tampoco acompañarán que en el Impuesto de Industria y Comercio ICA se propone que se elimina el descuento en el impuesto sobre la renta del 50% del ICA pagado por las empresas, aprobado en la pasada reforma tributaria, que tiene por finalidad reducir la carga tributaria de las empresas que tienen un bajo margen de utilidad y una alta rotación de operaciones y estiman que la eliminación de este descuento va en contravía del propósito de hacer más competitivo al país.



Para el partido “no tiene sentido ni justificación alguna que dentro del propósito de formalizar contribuyentes se haya tomado la decisión de excluir del régimen simple de tributación a los profesionales independientes. Por esta razón, el Partido propondrá que los profesionales independientes puedan estar cobijados por el régimen simple, tal y como sucede en la Ley vigente”.



Estiman que en la reforma se desincentiva la adquisición de vivienda y demás inmuebles al imponerle al comprador un impuesto de timbre del 1.5% sobre el valor de la respectiva escritura, por lo que propondrán la eliminación del impuesto de timbre sobre las escrituras públicas.



Finalmente estiman que la reforma no plantea un plan de choque contra los $80 billones de evasión y contrabando con metas específicas de reducción de estos fenómenos que se conviertan en un compromiso ineludible del Ministro de Hacienda, por lo que propondrán una norma en la que se obliga al Ministro de Hacienda a presentar cada año un plan concreto de lucha contra la evasión y el contrabando, con el compromiso de reducir anualmente este fenómeno en $8 billones.