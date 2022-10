Las reacciones que dejó decisión del Gobierno Petro de no gravar las pensiones

Luego de sostener una reunión con miembros de la bancada de Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció la decisión de retirar de la reforma tributaria el impuesto a las pensiones de más de 10 millones de pesos.



"Hemos modificado dos aspectos de los hasta ahora debatido por la Comisiones conjuntas Terceras del Congreso de la República, tanto Senado como Cámara. Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones", expresó el mandatario.



Varios políticos se han pronunciado sobre esta decisión luego del anuncio del mandatario, pues el punto de las pensiones era uno de los más rechazados de la reforma tributaria, no solo por parte de la oposición, sino también por algunos partidos políticos aliados del Gobierno, como el Liberal.



Lea aquí: "Nos va a tumbar la izquierda, no la derecha": la polémica frase de MinAgricultura al Pacto Histórico

Junto a la bancada de gobierno y del equipo de @MinHacienda hemos acordado NO gravar las pensiones en la reforma tributaria y modificar la tributación en petróleo y carbón. Esta reforma no afecta a la mayoría de colombianos, el recaudo será a los mayores ingresos. pic.twitter.com/82VIpipm3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2022

Uno de los principales alfiles de Petro en el Congreso, el senador Gustavo Bolívar, celebró en su cuenta de Twitter el anuncio y dijo que se logró gracias a un acuerdo entre las bancadas del Gobierno y el presidente.



"GRAN NOTICIA Por acuerdo entre el Presidente @petrogustavo y las bancadas de gobierno NO SE GRAVARÁN las pensiones", expresó Bolívar.

GRAN NOTICIA

Por acuerdo entre el Presidente @petrogustavo y las bancadas de gobierno NO SE GRAVARÁN las pensiones.



Favor RT — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 25, 2022

Por otro lado, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, compartió un video diciendo: "¡Lo logramos! Las pensiones no tendrán impuestos en la reforma tributaria. Finalmente entiende el Gobierno que era inconveniente e injusto castigar el trabajo y el ahorro de los colombianos, además de inconstitucional. Es por eso que queda claro que sí sirve el trabajo articulado y juicio de la oposición, que sí sirve las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía".

¡Lo logramos!



Las pensiones no tendrán impuestos en la reforma tributaria. pic.twitter.com/f0zGtjXrF3 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 25, 2022

"¡Lo logramos! Se cae artículo de impuesto a las pensiones que contemplaba el Gobierno Nacional en la en Reforma Tributaria. ¡Seguimos trabajando por la gente!", dijo el senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín.

¡Lo logramos! 🙌🇨🇴



Se cae artículo de impuesto a las pensiones que contemplaba el Gobierno Nacional en la en Reforma Tributaria.



¡Seguimos trabajando por la gente! #SíSePuede @PartidoLiberal 🚩 — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) October 25, 2022

De igual forma, la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, celebró la decisión de Petro. "Estoy absolutamente de acuerdo con esta medida. Las pensiones son el ahorro de quienes ya trabajaron toda la vida y le aportaron a la sociedad. Bien por el gobierno y el presidente @petrogustavo y su actitud abierta al diálogo y la escucha".

Estoy absolutamente de acuerdo con esta medida. Las pensiones son el ahorro de quienes ya trabajaron toda la vida y le aportaron a la sociedad. Bien por el gobierno y el presidente @petrogustavo y su actitud abierta al diálogo y la escucha. https://t.co/qfzxZSkfRz — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) October 25, 2022

Asimismo, el senador Carlos Felipe Motoa, aseguró que esta decisión fue alcalnzada gracias a la presión de los colombianos y los partidos políticos que rechazaban esta medida.



"El gobierno dice que acordó con los partidos afines que No Se Gravarán Pensiones. ¡NO es cierto! La presión ciudadana y de diferentes sectores políticos fuimos quienes lideramos este gran logro para los pensionados de nuestro país", dijo Motoa en su cuenta de Twitter.