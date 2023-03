"¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa?": el nuevo choque entre Bukele y Petro

Una nueva discusión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, se desató este jueves en redes sociales. Esta vez, el motivo fue Nicolás Petro y las acusaciones en su contra por presunta corrupción.



Todo comenzó cuando el Presidente colombiano se refirió a un informe realizado por CNN en el que fiscales Nueva York aseguran que, presuntamente, altos funcionarios salvadoreños habrían hecho un pacto con grupos pandilleros.



Según el informe, se habría realizado un supuesto acuerdo para que, a cambio de mejores condiciones, las pandillas de El Salvador redujeran la tasa de homicidios "para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando”.



Petro, quien hace unos días tuvo un rifirrafe con Bukele por la política carcelaria de El Salvador, no guardó silencio y en respuesta al informe aseguró que “mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz”.



Frente a ello, Bukele tampoco se quedó sin reaccionar le reprochó a Petro por sus contantes comentarios frente al gobierno de El Salvador. "Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de 'mejores condiciones'. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador", le respondió el mandatario salvadoreño.



Pero la respuesta del mandatario salvadoreño no quedó ahí y se refirió a la polémica que se ha desatado por las acusaciones en contra de Nicolás Petro, hijo del Presidente colombiano, a quien acusan de haber recibido dineros del narcotráfico. Al respecto, "¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?", escribió Bukele

Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de “mejores condiciones”.



Además, no entiendo su obsesión con El Salvador.



¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero?



¿Todo bien en casa? 🙃 https://t.co/zLjoZoy66R — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 9, 2023



El comentario de Petro también provocó la reacción de varios personajes políticos de El Salvador, entre ellos el diputado de la Asamblea Legislativa salvadoreña, William Soriano, quien le escribió varios comentarios al presidente colombiano con relación a la controversia de su hijo Nicolás.



"¡Felicidades Sr. Petro! Logró erradicar la pobreza, por lo menos, la de su hijo. Presidente @petrogustavo, si alguien no es capaz de gobernar su casa, tampoco será capaz de gobernar una nación", escribió Soriano en Twitter.