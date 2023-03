Gustavo Petro y Nayib Bukele se 'encienden' en Twitter por políticas carcelarias de El Salvador

Un nuevo rifirrafe se desató entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, esta vez por la contundente política carcelaria que está llevando a cabo el mandatario de los salvadoreños en su país.



Todo empezó en Twitter, donde Petro fue el primero en criticar a Bukele por la megacárcel que construyó en su país y en la que se están recluyendo a miles de pandilleros.



“No me puedo meter en otros países, pero hay un campo de concentración en El Salvador. Hay miles y miles de jóvenes encarcelados que le dan a uno escalofríos. Hay gente que le gusta ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad”, señaló Petro en su red social.



A lo anterior, el presidente de El Salvador, respondió: “Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”.



Cabe mencionar, que el sistema penitenciario que se establece en El Salvador ha desatado varias opiniones y es por ello, que Petro ha arremetido en contra de este reclusorio en la que se pretende recluir a 40.000 pandilleros y que comparó con los campos de concentración Nazis.



Así las cosas, luego de que Bukele le respondiera a Petro, el mandatario de los colombianos no se quedó atrás y lanzó otro tuit.



“Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades”, detalló el jefe de Estado colombiano.



Por su parte, ante este argumento, Nayib Bukele nuevamente reaccionó diciendo: “¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”.



Y sin cansarse, Petro volvió arremeter, citando a Bogotá como ejemplo: Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente.

