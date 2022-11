"No entiendo qué les molesta": Petro sobre las quejas a creación del Ministerio de la Igualdad

Este jueves las Comisiones Primeras del Congreso de la República comenzaron la discusión sobre el Ministerio de la Igualdad, proyecto al que la oposición del partido Centro Democrático se ha mostrado en desacuerdo por diferentes hechos como el tema de austeridad.



Frente a esas posiciones, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la creación del Ministerio y aseguró que no entendía la molestia por crear una institución que busca acabar con la exclusión.



Lea además: "El colegio no está formando sexualmente a los hombres y la víctima es la mujer": Petro



“No entiendo qué les molesta de tener una institucionalidad que luche por acabar la exclusión social y étnica. No es la sociedad de los esclavistas la que puede sostenerse en el siglo XXI, es la sociedad justa y libre la que puede asumir los retos de nuestro siglo”, expresó Petro.

No entiendo que les molesta de tener una institucionalidad que luche por acabar la exclusión social y étnica. No es la sociedad de los esclavistas la que puede sostenerse en el siglo XXI, es la sociedad justa y libre la que puede asumir los retos de nuestro siglo. https://t.co/Ix0CaNKmne — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2022



Por la misma red social, el mandatario también se solidarizó con la ministra de la Igualdad de España, Irene Montero, quien denunció ataques y violencia de género en medio de su trayectoria política.



“Solidaridad con Irene Montero, la ministra de la igualdad de género agredida a través de la violencia política en España. El miedo a la mujer libre, el miedo a la reducción del consumo por la crisis climática y el miedo a la inmigración hacen crecer extremas derechas como en 1933”, expresó Petro.