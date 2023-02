"No amenace al Congreso": revuelo político por el polémico discurso del presidente Petro

El polémico discurso que el presidente Gustavo Petro dio desde uno de los balcones de la Casa de Nariño en la tarde de este martes 14 de febrero desató una tormenta política en algunos sectores. Algunos congresistas, incluso, calificaron las palabras del Mandatario como una amenaza.



"No amenace al Congreso de la República, respete la democracia y la independencia de poderes", escribió en su cuenta de Twitter, el representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático.



En ese mismo sentido, se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien invitó a Petro a construir sobre lo construido. "No se construye con amenazas, no se construye refundando; se construye en el ajuste constante y se puede construir aún más en todo lo que falta, que nada destruye", aseguró la congresista de oposición.

María Fernanda Cabal, también líder de la oposición también centro su reacción en la "amenaza" de Petro contra el Congreso. "No amenace si no se aprueban las reformas que conducirán a Colombia a la miseria. Somos millones de colombianos dispuestos a defender esta Patria, que está cansada de populistas que acorralados por el rechazo y la desaprobación, amenazan con más violencia", trinó.

Por otro lado, otros congresistas hicieron un llamado a Petro a mantener su distancia frente al trabajo del legislativo y permitir que la discusión de las reformas se lleve a cabo. El senador de Cambio Radical David Luna, por ejemplo, le pidió a Petro no culpar al Congreso "si no se aprueban sus reformas".



"No juegue con la gente a punta de símbolos y narrativas. Estamos aquí para debatir sus propuestas. Respete el equilibrio de poderes y las instituciones. ¿Se acostumbró a los bloqueos para lograr objetivos?", dijo el parlamentario.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue otro de los grandes críticos del discurso de Petro y el mensaje que envió al Congreso. "Lo que Petro no parece entender es que una pequeña mayoría lo eligió Presidente en una democracia, donde tienen autonomía y funciones el Congreso y el sistema Judicial. No lo eligieron como gobernante omnipotente, como dictador".