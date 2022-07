Niegan tutela a Salvación Nacional que exigía financiación estatal de su campaña política

El partido político Salvación Nacional no podía exigir al Consejo Nacional Electoral anticipo para financiar su campaña política a la presidencia, determinó el Consejo de Estado.



El alto tribunal negó una tutela presentada por ese movimiento, con la que buscaba que el Consejo Nacional Electoral le entregara esos recursos, además de reconocerlo como partido político.



Según Salvación Nacional, su situación era la misma del partido Nuevo Liberalismo, puesto que su participación se vio afectada en las contiendas electorales a partir de 1988 por hechos violentos, entre ellos el asesinato de su líder, Álvaro Gómez Hurtado.



Aunque el Consejo Electoral dio su reconocimiento a Salvación Nacional no aprobó recursos para financiar la campaña de Enrique Gómez Martínez a la Presidencia.



El Consejo de Estado consideró que si bien se le reconocía como partido político, no existía obligación de financiar su campaña y esto no constituía violación de sus derechos.



“Siendo así, como se demostró el cumplimiento de la orden de sentencia SU-257 de 2021, por parte del Consejo Nacional Electoral respecto de la solicitud presentada por el Movimiento Salvación Nacional, no hay lugar a imponer ninguna sanción”, señaló el Consejo de Estado.