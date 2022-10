¿Necio y retardatario? Iván Duque respondió a las ofensas del canciller Álvaro Leyva

El expresidente Iván Duque respondió a las fuertes palabras del canciller Álvaro Leyva, quien lo calificó como “necio y retardatario” durante su intervención en la Asamblea General de la OEA.



En medio de su discurso, el Ministro de Relaciones Exteriores reiteró el compromiso del Gobierno de trabajar en lo que él ha denominado la "paz más allá de las fronteras".



Además, se refirió a la normalización de la democracia interna y aseguró que este propósito impulsó el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.



Lea también: "Acuerdo con Fedegan sigue en firme": Ministra de Agricultura sobre compra de tierras



“Esa es la razón del reinicio de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con la hermana República de Venezuela tras el absurdo desconocimiento de su existencia de parte de un mandatario necio y retardatario”, reprochó Leyva al Gobierno anterior.



“Solo en materia territorial nos acompaña una frontera de 2.219 kilómetros, el motivo que me llevó a visitar al presidente Nicolás Maduro el lunes pasado, eso dentro del respeto debido y con la esperanza de que regrese entre nosotros”, agregó el Canciller.



Frente a este polémico mensaje, el exmandatario no guardó silencio y le devolvió el ‘dardo’ a Leyva. A través de su cuenta de Twitter, escribió que “necio y retardatario es legitimar la dictadura, desconocer sus violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y convertirla en garante de la paz cuando han financiado y auspiciado el terrorismo que lacera al pueblo colombiano”.



Le puede interesar: "Tenemos una crisis en nuestro sistema de educación": ministro Alejandro Gaviria



“Desconocimos la dictadura siguiendo la decisión de Estado de no reconocer las elecciones fraudulentas en mayo del 2018. Acogimos con solidaridad al pueblo venezolano perseguido por la dictadura, brindándole protección a 2 millones de hermanos venezolanos”, agregó Duque sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.



Incluso, el exmandatario de Colombia acusó al gobierno actual de “lavarle la cara a quien es investigado por la Corte Criminal Internacional y denunciado por la ONU como violador sistemático de los Derechos Humanos”.

Necio y retardatario es legitimar la dictadura, desconocer sus violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y convertirla en garante de la paz cuando han financiado y auspiciado el terrorismo que lacera al pueblo colombiano. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 7, 2022