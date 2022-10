"Acuerdo con Fedegan sigue en firme": Ministra de Agricultura sobre compra de tierras

Este viernes, el acto formal para la firma de acuerdo de venta y compra de tres millones de hectáreas de tierra entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) fue reprogramado para los próximos días, sin embargo, esto no significa que no se completará, según confirmó la ministra de Agricultura, Cecilia López.



La Ministra sostuvo que la firma del acuerdo fue aplazada por un tema de agenda del Presidente de la República, Gustavo Petro, sin embargo, en diálogo con Blu Radio, dijo que "el acuerdo es una realidad, lo ha recogido la prensa, este es un Gobierno serio y un gremio serio".



López aseguró que las tierras que se le comprarán a los ganaderos serán aquellas productivas dentro de la frontera agrícola y se pagarán al precio comercial.



"Se va a pagar precio comercial, el presidente lo ha dicho, pero esos precios comerciales hay que definirlos y ahí entra el catastro multipropósito", señaló la Ministra de Agricultura.



Por otro lado, dijo no tener claridad sobre cuando será la reunión para la firma del acuerdo. "En los próximos días, el presidente no ha podido llegar de Cartagena, pero estoy segura que la semana entrante", concluyó.